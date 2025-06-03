Рынок недвижимости Таллинна бьет рекорды: свыше 200 миллионов евро за май

По данным агентства недвижимости 1Partner, в мае в Таллинне было заключено 955 сделок купли-продажи недвижимости, а их общая стоимость впервые в этом году превысила отметку в 200 миллионов евро. Это почти на 7% больше, чем в апреле, и на 38% больше по сравнению с маем прошлого года, отметил аналитик 1Partner Kinnisvara Элия Вяэри.
По словам аналитика, последние месяцы рынок недвижимости Таллинна развивается в стабильном ритме - активность сделок колеблется всего на несколько процентов, а средняя цена за квадратный метр жилья остается около 3000 евро. «Рынок остается стабильным, но заметно активнее, чем весной прошлого года», - подчеркнул Элия Вяэри.