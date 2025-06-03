Рынок недвижимости Таллинна бьет рекорды: свыше 200 миллионов евро за май

По данным агентства недвижимости 1Partner, в мае в Таллинне было заключено 955 сделок купли-продажи недвижимости, а их общая стоимость впервые в этом году превысила отметку в 200 миллионов евро. Это почти на 7% больше, чем в апреле, и на 38% больше по сравнению с маем прошлого года, отметил аналитик 1Partner Kinnisvara Элия Вяэри.