Жуткое видео Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей, стоявших в запретной зоне

Вилларес не сумел затормозить перед правым поворотом, его машину занесло по мокрому асфальту и траве прямо в толпу, которая находилась за перекрестком в запрещенной для зрителей зоне.

Организаторы специально обозначили расположенную на внешнем повороте территорию двумя красными лентами, указывавшими на то, что находиться на этой территории нельзя. Несмотря на это, в опасном месте находилось большое количество людей.

В итоге машина Виллареса столкнулась с несколькими зрителями. В больницу были доставлены девять человек, из них пятеро получили ушибы, а четверо перенесли приступ паники.

К счастью, обошлось без серьезных жертв: никто не получил серьезных травм, и восемь из девяти доставленных в больницу были выписаны в тот же день. Последнего пациента выписали на следующее утро.