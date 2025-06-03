Строительство Петербургского шоссе начнется во второй половине лета

В этом году работы будут проведены на отрезке между улицами Маяка и Вяйке-Паала. «Контракт со строителями мы, скорее всего, заключим в июле. Если процесс будет обжалован, начало сдвинется на первую половину сентября. Мы рассчитываем, что договор подпишем в июле, и тогда строительство начнется в августе-сентябре», - сообщил вице-мэр по вопросам дорожного строительства Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).

Пере пояснил, что во время строительных работ улицу полностью перекрывать не будут: «На данный момент мы решили, что во время реконструкции движение будет осуществляться по схеме 2 + 1. В зависимости от этапа строительства, две полосы будут действовать в одну или в другую сторону. Строители предлагали оставить по одной полосе в каждом направлении (1 + 1), так как это упростило бы работы, но мы настояли на схеме 2 + 1».