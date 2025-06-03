Строительство Петербургского шоссе начнется во второй половине лета

Реконструкция первого этапа внутреннего городского участка Петербургского шоссе начнется в августе, либо не позднее сентября.
В этом году работы будут проведены на отрезке между улицами Маяка и Вяйке-Паала. «Контракт со строителями мы, скорее всего, заключим в июле. Если процесс будет обжалован, начало сдвинется на первую половину сентября. Мы рассчитываем, что договор подпишем в июле, и тогда строительство начнется в августе-сентябре», - сообщил вице-мэр по вопросам дорожного строительства Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).