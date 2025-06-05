Из одного старого здания в другое: будущее местонахождение Нарвской музыкальной школы под вопросом

Нарвская музыкальная школа находится по адресу Карья 3, где по предложению Кристины Каллас может быть построен новый спортивный комплекс.

Многострадальная Нарвская музыкальная школа теперь не только нуждается в новом здании, но и стала разменной монетой накануне выборов. Старое здание на улице Карья, 20 скоро пойдет под снос, а где заведение продолжит свою работу пока не ясно, но очень интересно.