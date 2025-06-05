Из одного старого здания в другое: будущее местонахождение Нарвской музыкальной школы под вопросом

Многострадальная Нарвская музыкальная школа теперь не только нуждается в новом здании, но и стала разменной монетой накануне выборов. Старое здание на улице Карья, 20 скоро пойдет под снос, а где заведение продолжит свою работу пока не ясно, но очень интересно.
Согласно договору города и Министерства образования и науки здание, в котором сейчас находится музыкальная школа, будут сносить, а на его месте в ближайшие годы появится спортивный центр для трех государственных школ. Куда теперь отправят музыкантов, пока неясно. Один из вариантов - реновировать бывшее здание школы №6.