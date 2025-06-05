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Из одного старого здания в другое: будущее Нарвской музыкальной школы под вопросом

Нарвская музыкальная школа находится по адресу Карья 3, где по предложению Кристины Каллас может быть построен новый спортивный комплекс.

Многострадальная Нарвская музыкальная школа теперь не только нуждается в новом здании, но и стала разменной монетой накануне выборов. Старое здание на улице Карья, 20 скоро пойдет под снос, а где заведение продолжит свою работу пока не ясно, но очень интересно.

Согласно договору города и Министерства образования и науки здание, в котором сейчас находится музыкальная школа, будут сносить, а на его месте в ближайшие годы появится спортивный центр для трех государственных школ. Куда теперь отправят музыкантов, пока неясно. Один из вариантов - реновировать бывшее здание школы №6. 

А в социальных сетях жители Нарвы обсуждают возможность переезда школы в новое здание, которого пока нет. За строительство такового активно выступает нарвский общественный деятель Елена Пазилина, которая в этом году баллотируется на выборы в местное горсобрание со списком Центристкой партии. 

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