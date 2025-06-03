Помощь спасателей потребовалась утятам в Кадриорге и застрявшей в окне белке в Мустамяэ

2 июня в 10:56 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в парке Кадриорг рядом с Нарвским шоссе в канал упали утята. Спасатели команды Кесклинна помогли птенцам выбраться и передали их маме-утке, после чего семья продолжила путь.

3 июня в 05:02 спасателей вызвали в столичный район Мустамяэ, в квартиру на улице Сютисте, где между створками окна, оставленного в режиме проветривания, застряла белка. Позвонивший сам помочь животному не смог. Спасатели из Нымме осторожно освободили белку с помощью рукоятки швабры и она вернулась в природу.