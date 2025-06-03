Skip to footer
Вт, 3.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Олег Гроссь инвестировал в строительство атомной электростанции

Редактор: rus.postimees.ee
Олег Гроссь.

Компания по строительству АЭС Fermi Energia привлекла 2,3 млн евро на финансирование планировочных работ по созданию атомной электростанции. Среди новых акционеров –принадлежащая Олегу Гроссю фирма OG Elektra, пишет dv.ee.

По словам Олега Гросса, целью инвестиции было выразить свою позицию и поддержать начинание.

«Мы не ожидаем от этого никакой финансовой выгоды в ближайшее время. Отличные ребята этим занимаются, но в одиночку им тяжело, поэтому мы внесли свой небольшой вклад», - прокомментировал Гроссm изданию «Lääne-Virumaa Uudised».

Читайте подробнее на dv.ee.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх