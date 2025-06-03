Олег Гроссь инвестировал в строительство атомной электростанции

По словам Олега Гросса, целью инвестиции было выразить свою позицию и поддержать начинание.

«Мы не ожидаем от этого никакой финансовой выгоды в ближайшее время. Отличные ребята этим занимаются, но в одиночку им тяжело, поэтому мы внесли свой небольшой вклад», - прокомментировал Гроссm изданию «Lääne-Virumaa Uudised».