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Экономист: за четыре года цены выросли на 44 процента

Тыну Мертсина.

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина, комментируя свежую статистику по инфляции, отметил, что за первые пять месяцев года потребительские цены выросли на 4,5% процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сравнении же с маем четырехлетней давности, когда инфляция начала набирать обороты, цены в этом мае были выше на 44 процента.

По предварительной оценке Департамента статистики, потребительские цены в Эстонии выросли в мае на 4,6% по сравнению с маем прошлого года и на 0,2% по сравнению с апрелем. По словам Мертсина, такой рост цен был вполне ожидаем.

«В то время как цены на энергоносители в Эстонии в последнее время в основном снижались, а рост цен на непродовольственные промышленные товары заметно замедлился, все больше дорожают продукты питания и услуги. Хотя точные изменения цен по всем компонентам потребительской корзины пока неизвестны, по предварительным данным, основной вклад в годовую инфляцию в мае внес рост цен на продукты питания. Существенное влияние, вероятно, оказало и повышение цен, связанных с транспортом, а также продолжившееся в мае подорожание медицинских услуг, которое началось в апреле», - пояснил экономист.

Он отметил, что рост цен на продовольственное сырье на мировом рынке продолжается, и это также сказывается на ценах в Эстонии. Поскольку продукты питания занимают значительную долю в потребительской корзине, их быстрое подорожание сильно влияет на общую инфляцию.

«С одной стороны, на рост транспортных расходов повлияли введенный в начале года налог на транспортные средства и регистрационный сбор, а также повышение акциза на дизельное топливо в начале мая. С другой стороны, мировые цены на нефть заметно снизились, что сделало топливо дешевле по сравнению с прошлым годом. Увеличение объемов добычи ОПЕК, вероятно, еще больше снизит мировые цены на нефть, что смягчит влияние предстоящего в июле повышения акциза на бензин», - отметил Мертсина.

Он добавил, что несмотря на повышение акциза на электроэнергию в начале мая, рыночная цена на электричество осталась ниже, чем год назад.

Экономист отметил, что с июля на рост стоимости жизни для домохозяйств значительное влияние окажет повышение ставки налога с оборота, которое системно затронет как товары, так и услуги.

«Согласно нашему прогнозу, в этом году потребительские цены вырастут в среднем на 5,5 процента, причем примерно половина этого роста будет связана с повышением налогов и различных сборов. Поскольку, по нашим оценкам, рост заработной платы замедлится до 6 процентов, покупательная способность среднестатистического получателя зарплаты снизится из-за инфляции и налогового давления. Однако это снижение частично компенсируется снижением процентных ставок, что оставляет в распоряжении домохозяйств с кредитными обязательствами - а это почти четверть населения Эстонии - больше свободных средств», - добавил он.

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