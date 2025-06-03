Экономист: за четыре года цены выросли на 44 процента

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина, комментируя свежую статистику по инфляции, отметил, что за первые пять месяцев года потребительские цены выросли на 4,5% процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сравнении же с маем четырехлетней давности, когда инфляция начала набирать обороты, цены в этом мае были выше на 44 процента.
По предварительной оценке Департамента статистики, потребительские цены в Эстонии выросли в мае на 4,6% по сравнению с маем прошлого года и на 0,2% по сравнению с апрелем. По словам Мертсина, такой рост цен был вполне ожидаем.
«В то время как цены на энергоносители в Эстонии в последнее время в основном снижались, а рост цен на непродовольственные промышленные товары заметно замедлился, все больше дорожают продукты питания и услуги. Хотя точные изменения цен по всем компонентам потребительской корзины пока неизвестны, по предварительным данным, основной вклад в годовую инфляцию в мае внес рост цен на продукты питания. Существенное влияние, вероятно, оказало и повышение цен, связанных с транспортом, а также продолжившееся в мае подорожание медицинских услуг, которое началось в апреле», - пояснил экономист.
Он отметил, что рост цен на продовольственное сырье на мировом рынке продолжается, и это также сказывается на ценах в Эстонии. Поскольку продукты питания занимают значительную долю в потребительской корзине, их быстрое подорожание сильно влияет на общую инфляцию.
«С одной стороны, на рост транспортных расходов повлияли введенный в начале года налог на транспортные средства и регистрационный сбор, а также повышение акциза на дизельное топливо в начале мая. С другой стороны, мировые цены на нефть заметно снизились, что сделало топливо дешевле по сравнению с прошлым годом. Увеличение объемов добычи ОПЕК, вероятно, еще больше снизит мировые цены на нефть, что смягчит влияние предстоящего в июле повышения акциза на бензин», - отметил Мертсина.
Он добавил, что несмотря на повышение акциза на электроэнергию в начале мая, рыночная цена на электричество осталась ниже, чем год назад.
Экономист отметил, что с июля на рост стоимости жизни для домохозяйств значительное влияние окажет повышение ставки налога с оборота, которое системно затронет как товары, так и услуги.
«Согласно нашему прогнозу, в этом году потребительские цены вырастут в среднем на 5,5 процента, причем примерно половина этого роста будет связана с повышением налогов и различных сборов. Поскольку, по нашим оценкам, рост заработной платы замедлится до 6 процентов, покупательная способность среднестатистического получателя зарплаты снизится из-за инфляции и налогового давления. Однако это снижение частично компенсируется снижением процентных ставок, что оставляет в распоряжении домохозяйств с кредитными обязательствами - а это почти четверть населения Эстонии - больше свободных средств», - добавил он.