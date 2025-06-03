Экономист: за четыре года цены выросли на 44 процента

По предварительной оценке Департамента статистики, потребительские цены в Эстонии выросли в мае на 4,6% по сравнению с маем прошлого года и на 0,2% по сравнению с апрелем. По словам Мертсина, такой рост цен был вполне ожидаем.

«В то время как цены на энергоносители в Эстонии в последнее время в основном снижались, а рост цен на непродовольственные промышленные товары заметно замедлился, все больше дорожают продукты питания и услуги. Хотя точные изменения цен по всем компонентам потребительской корзины пока неизвестны, по предварительным данным, основной вклад в годовую инфляцию в мае внес рост цен на продукты питания. Существенное влияние, вероятно, оказало и повышение цен, связанных с транспортом, а также продолжившееся в мае подорожание медицинских услуг, которое началось в апреле», - пояснил экономист.

Он отметил, что рост цен на продовольственное сырье на мировом рынке продолжается, и это также сказывается на ценах в Эстонии. Поскольку продукты питания занимают значительную долю в потребительской корзине, их быстрое подорожание сильно влияет на общую инфляцию.