Skip to footer
Вт, 3.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

На «Ролан Гаррос» Джокович повторил рекорд Надаля

Новак Джокович.

Новак Джокович, который благодаря победе над британцем Кэмероном Норри вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», стал вторым после Рафаэля Надаля теннисистом в истории, одержавшим 100 побед на этом турнире.

Напомним, что легендарный Надаль, который 10 октября 2024 года объявил о завершении карьеры, выигрывал турнир 14 раз.

Джокович вышел в четвертьфинал турнира 16-й год подряд и стал самым возрастным участником турнира на этой стадии с 1971 года – сейчас теннисисту 38 лет.

В четвертьфинале соперником Новака Джоковича станет представитель Германии Александр Зверев (ATP 3) встретится со Зверевым

Всего Джокович становился победителем «Ролан Гаррос» три раза: в 2016, 2021 и 2023 годах.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх