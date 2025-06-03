На «Ролан Гаррос» Джокович повторил рекорд Надаля

Напомним, что легендарный Надаль, который 10 октября 2024 года объявил о завершении карьеры, выигрывал турнир 14 раз.

Джокович вышел в четвертьфинал турнира 16-й год подряд и стал самым возрастным участником турнира на этой стадии с 1971 года – сейчас теннисисту 38 лет.