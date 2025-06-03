На «Ролан Гаррос» Джокович повторил рекорд Надаля

Новак Джокович, который благодаря победе над британцем Кэмероном Норри вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», стал вторым после Рафаэля Надаля теннисистом в истории, одержавшим 100 побед на этом турнире.
Напомним, что легендарный Надаль, который 10 октября 2024 года объявил о завершении карьеры, выигрывал турнир 14 раз.
Джокович вышел в четвертьфинал турнира 16-й год подряд и стал самым возрастным участником турнира на этой стадии с 1971 года – сейчас теннисисту 38 лет.
В четвертьфинале соперником Новака Джоковича станет представитель Германии Александр Зверев (ATP 3) встретится со Зверевым
Всего Джокович становился победителем «Ролан Гаррос» три раза: в 2016, 2021 и 2023 годах.