Bolt Food запустил доставку в еще одном городе

«Мы видим устойчивый интерес к нашей услуге, и поэтому решили закрепиться шире и в Южной Эстонии. Мы расширили Bolt Food на Выру, чтобы предоставить еще большему числу людей возможность заказывать еду домой, в офис или, например, на пикник в парк, туда, где это нужно», - рассказал руководитель Bolt Food в Эстонии Яагуп Ялакас.

Сейчас через Bolt Food можно заказывать еду как из местных ресторанов Выру, так и из сетевых магазинов. Среди доступных партнеров: TOJ Sushi, Kohvik Pannukas, Eva Sushi, Peetri Pizza, Olerex, Terminal Oil, Circle K и Hesburger. Добавление новых заведений на платформу продолжается.

«Мы рады, что нашли в Выру рестораны и магазины, которые хотят расширить свою клиентскую базу с помощью курьерской доставки. Мы пригласили на платформу разных местных партнеров, чтобы жители города могли наслаждаться блюдами из любимых ресторанов Выру», - добавил Ялакас.

Также он отметил, что важной целью Bolt Food является предоставление местным жителям возможности зарабатывать как курьеры: «Работа курьером подходит тем, кто хочет сам управлять своим временем или ищет дополнительный заработок к основному месту работы», - сказал он.

Что еще нужно знать о Bolt Food?

В Выру через приложение Bolt Food можно заказывать еду в пределах города или в радиусе до 10 км.

Чтобы сделать заказ, нужно установить приложение Bolt Food на телефон, где можно просматривать доступные рестораны и их меню.

До подтверждения заказа приложение показывает стоимость и ориентировочное время доставки.

Базовая стоимость доставки - 1,60 евро.

Служба Bolt Food также доступна в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Кейла, Кохтла-Ярве, Йыхви, Вильянди, Раквере, Курессааре и Хаапсалу.