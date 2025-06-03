В Пирита планируют построить новый детский сад

Участок площадью 2,15 гектара расположен по адресу Лепику-теэ 18. Окружающая территория преимущественно застроена частными домами, таунхаусами и многоквартирными домами с коммерческими помещениями на первом этаже.

«Сеть образовательных учреждений в Таллинне долгое время испытывала нехватку финансирования, а ее стратегическое развитие было недооценено. Мест в детских садах и школах остро не хватает, по оценкам, к 2030 году Таллинну потребуется дополнительно около 100 новых групп в детских садах, что составляет примерно 2000 мест для детей», - заявила вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус.

По ее словам, проблема возникла из-за бурного жилищного строительства в последние десятилетия. Особенно остро это ощущается в Пирита, где в 2000-х годах активно строилось жилье и быстро росло население, но при этом не были созданы соответствующие образовательные учреждения. «Поэтому строительство нового детского сада в Пирита - один из приоритетов мэрии», - добавила Липпус.

Согласно утвержденному плану, на участке по адресу Лепику-теэ 18 планируется построить до трех этажей (включая мансардный) восьмигрупповой детский сад с двумя вспомогательными зданиями. В здании также предусмотрены бассейн и подземное укрытие. Южная часть территории будет отведена под игровые площадки и помещения для групп.

При проектировании особое внимание уделено сохранению природной среды: здание расположится в северной части участка, где растительность менее плотная, чтобы сохранить как можно больше существующих деревьев. В южной части останется не менее 34 метров зеленой буферной зоны, предназначенной для экологического обучения детей - размещение игровых объектов там не планируется.