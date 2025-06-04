ВИКТОРИЯ ЛАДЫНСКАЯ-КУБИТС Партийный билет прожигает дыру в кармане. Как найти работу после ухода из политики?

О том, как партии помогают своим уходящим из политики членам устроиться на хорошую работу, ходят легенды. А вот о том, что партийная принадлежность после завершения политической карьеры может стать серьезным препятствием на рынке труда, бывшие политики предпочитают не распространяться, пишет колумнист Виктория Ладынская-Кубитс («Отечество»).
Да, у нас действительно политизированное общество. Политики стали частью сферы развлечений задолго до появления TikTok: их все знают, им всегда есть что сказать, они выставляют свою личную жизнь напоказ, и они - прямо как свои, из того же двора.
Особенность маленького общества такова, что формат жизни здесь похож на реалити-шоу - даже без телевизора. Уже никого не удивляет новость о том, что очередная звезда, певец, спортсмен, журналист или экономический аналитик объявляет о вступлении в ту или иную партию: политика проникает во все сферы. Это уже ни для кого не сюрприз.
Вы примерно представляете себе, какие политические взгляды у ваших соседей, и даже на церемонии EFTA (самое гламурное мероприятие, во время которого отмечаются лучшие кино- и телевизионные проекты - прим. ред.) обязательно прозвучит хотя бы несколько шуток о политиках - они ведь всегда становятся разогревом для любой беседы. Таких тем у нас по сути две: погода и политика. В таком обществе, где все в той или иной степени связано с политикой, мы стараемся делать вид, что важнее форма (официальная партийная принадлежность), а не содержание (пусть тебя и нет в регистре, но убеждения никуда не делись). И именно это становится проблемой для тех, кто решил уйти из политики.
Взгляд со стороны рынка труда: стань независимым - и тебя примут обратно
Нередко бывает так: человеку, который решил завершить политическую карьеру, говорят: «Ты мог бы стать отличным ведущим, чиновником, редактором или руководителем, но… для этого тебе нужно выйти из партии». И если ты действительно выходишь - формально все становится «корректно»: ты снова «объективный» и «независимый» кандидат на рынке труда. Такие ситуации скорее правило, чем исключение.
Но означает ли формальный выход из партии, что человек автоматически становится политически нейтральным? Иногда да, а иногда нет. И это почти никогда не зависит от того, был у него партийный билет или нет - дело совсем не в этом.
Ведь бывает и наоборот. Я лично знаю немало людей, которые ушли из политики и сталкиваются с одной и той же проблемой. Они часто жалуются, что если ты был заметным и известным политиком, то шлейф прошлой деятельности (даже если сегодня твое имя уже удалено из всех регистров) может тянуться за тобой еще долгие годы: ты продолжаешь тащить за собой репутацию своей бывшей партии. И это мешает устроиться на работу. Ведь в реальной жизни действительно может возникнуть вопрос: как, скажем, социал-демократ может принять на работу бывшего реформиста? Таких ситуаций немало, и они заметно осложняют жизнь многим бывшим политикам.
К тому же появляется еще одно препятствие - вопрос «А ты не собираешься когда-нибудь вернуться в политику?» Если у тебя действительно есть такие планы, то на рынке труда к тебе начинают относиться примерно так же, как, простите, к женщине: а вдруг возьмет и уйдет в декрет?! Жизнь после политики полна неожиданных сложностей: чем известнее ты был как политик, чем выше были твои профессиональные достижения, тем труднее потом найти себя вне политики. В кулуарах я слышала подобные истории о людях, вышедших из самых разных партий. В итоге для всех главным условием становится отказ от партийной принадлежности - только тогда на тебя начинают смотреть как на «объективного» кандидата.
Я, например, до сих пор формально остаюсь членом партии. Причем вовсе не потому, что мне безоговорочно нравится все, что делает «Отечество». Это также не значит, что я непременно собираюсь когда-нибудь снова баллотироваться. Нет, просто как взрослый человек я не могу мириться с этим детским подходом: если не видно - значит, этого и не существует. Иными словами, если тебя нет в регистре, то ты вдруг становишься немножко и социал-демократом, и ультра-консерватором, и центристом, и реформистом, и немного правым, и немного левым, и чуть-чуть зеленым - то есть полностью объективным. Но ведь мои взгляды никак не зависят от партийного билета, а скорее наоборот.
ВЗГЛЯД ПОЛИТИКОВ: партийная принадлежность не высечена в камне
Тем интереснее наблюдать за описанной ситуацией со стороны - находясь вне политики - и сравнивать это с новой тенденцией внутри самой политики, где партийная принадлежность уже давно не высечена в камне. Вчера - социал-демократ, сегодня - центрист, а завтра - вообще реформист, и никаких проблем. Образно говоря, партийный билет перестал быть большим препятствием: меняй сколько хочешь.
Эти две реальности - «внутри политики» и «вне политики» - больше не совпадают в этом формальном вопросе. Со стороны, особенно в медиа, тщательно следят за тем, кто к какой партии принадлежит. Не дай бог, если важная, видная или влиятельная должность достанется специалисту в своей области, у которого за плечами долгая политическая карьера, даже если она уже в прошлом.
А вот внутри политики, напротив, совсем другие порядки. Можно сменить партию, если прежняя больше не подходит, можно вообще отказаться от партийной принадлежности, если так удобнее, а при желании можно пригласить и кого-то из другой партии, если этот человек кажется более симпатичным.
Конечно, этот тренд можно назвать перепрыгиванием из одной партии в другую и начать стигматизировать, но в данном случае термин не так важен. Важно само явление: сами политики уже не воспринимают партийную принадлежность так серьезно, как раньше. В то же время в обществе вне политики действует прежнее строгое правило: формально оно соблюдается очень внимательно, хотя по сути большого значения уже не имеет.
А что если привести форму и содержание в соответствие?
Если вы читаете эти строки, то наверняка обратили внимание: в начале статьи рядом с моей фамилией указаны и должность (в данном случае - колумнист), и партийная принадлежность («Отечество»). Я прекрасно понимаю, что в таких случаях издание должно указывать данные из бизнес-регистра, чтобы все, на всякий случай, видели - никакого жульничества нет: все, у кого могут быть политические связи, отмечены соответствующим образом. Это правильно.
Однако для очень многих людей членство в партии - это просто честное признание своих взглядов, не больше и не меньше. В этом смысле в скобках можно указать множество других сведений: …член партии «Отечество», мать, любит есть кашу на завтрак. Ведь те мысли, которые я высказываю где-либо публично, не возникают и не публикуются из-за моей партийной принадлежности, а определяются исключительно моим мировоззрением. Просто в моем случае форма и содержание совпадают. А когда это так, в жизни неизбежно возникает множество неудобных ситуаций.
Более того. Восемь лет я была в Рийгикогу не ради должности, а потому что хотела помочь реализовать тот взгляд на будущее Эстонии, который мне близок по убеждениям. Почему же тогда, когда человек уходит с высокой политической должности, рынок труда формально требует, чтобы он отказался и от своих взглядов?
Я могу говорить об этой немного извращенной логике, потому что таких случаев действительно немало, хотя чаще всего они остаются без конкретных имен. Просто это уже не тот опыт, который выносят на всеобщее обозрение: бывшие политики предпочитают молчать об этом этапе своей жизни.
А что если привести форму и содержание в соответствие? То есть не предполагать заранее, что руководитель без партийной принадлежности обязательно объективен, а ведущий с партийным билетом в кармане - обязательно субъективен. В данном случае форма еще не гарантирует содержания. Странно осознавать, что для людей, уходящих из политики, на рынке труда зачастую появляется некий дополнительный невидимый фильтр.
Между тем, по отношению к обществу было бы гораздо честнее, если бы, например, ведущий сам вышел бы к зрителям и сказал: «Да, я член такой-то партии. Но это не значит, что партийное руководство каждое утро говорит мне, о чем можно говорить, а о чем - нет. И это также не значит, что я не замечаю хороших идей других партий или что я стал слепым рупором одной политической силы. Это просто значит, что мы стали немного честнее и позволили смыслу быть важнее формы». Или вы считаете, что это невозможно?