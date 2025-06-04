ВИКТОРИЯ ЛАДЫНСКАЯ-КУБИТС Партийный билет прожигает дыру в кармане. Как найти работу после ухода из политики?

Нередко бывает так: человеку, который решил завершить политическую карьеру, говорят: «Ты мог бы стать отличным ведущим, чиновником, редактором или руководителем, но… для этого тебе нужно выйти из партии». И если ты действительно выходишь - формально все становится «корректно»: ты снова «объективный» и «независимый» кандидат на рынке труда. Такие ситуации скорее правило, чем исключение.

Но означает ли формальный выход из партии, что человек автоматически становится политически нейтральным? Иногда да, а иногда нет. И это почти никогда не зависит от того, был у него партийный билет или нет - дело совсем не в этом.

Ведь бывает и наоборот. Я лично знаю немало людей, которые ушли из политики и сталкиваются с одной и той же проблемой. Они часто жалуются, что если ты был заметным и известным политиком, то шлейф прошлой деятельности (даже если сегодня твое имя уже удалено из всех регистров) может тянуться за тобой еще долгие годы: ты продолжаешь тащить за собой репутацию своей бывшей партии. И это мешает устроиться на работу. Ведь в реальной жизни действительно может возникнуть вопрос: как, скажем, социал-демократ может принять на работу бывшего реформиста? Таких ситуаций немало, и они заметно осложняют жизнь многим бывшим политикам.