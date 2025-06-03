В Нидерландах развалилась коалиция: партнеры не поддержали предложение крайне правых полностью прекратить прием беженцев

Вилдерс выразил разочарование тем, что «самая строгая в истории иммиграционная политика», о которой он договорился с партнерами по коалиции после неожиданной победы на выборах в ноябре 2023 года, реализуется, по его мнению, слишком медленно.

«Подписей под нашими планами по убежищу нет... PVV выходит из коалиции», - написал Вилдерс в социальной сети X.

На прошлой неделе Вилдерс потребовал от партнеров по коалиции немедленной поддержки своих предложений по полному прекращению приема беженцев, возвращению сирийских беженцев на родину и закрытию центров размещения беженцев.

Партнеры не поддержали эти идеи и отметили, что именно министр по делам миграции из партии самого Вилдерса должен подготовить конкретные предложения.

После встречи с лидерами партий коалиции в понедельник вечером Вилдерс заявил, что этого недостаточно для сохранения поддержки коалиции с его стороны. В разговоре с журналистами он назвал ситуацию «неблагоприятной».

Нынешнее нидерландское правительство было сформировано год назад, причем его формирование затянулось на полгода. В ноябре 2023 года на выборах в традиционно либеральной стране неожиданно для всех победила крайне правая Партия свободы (PVV), получившая около четверти голосов и 37 из 150 мест в парламенте.