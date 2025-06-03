В Нидерландах развалилась коалиция: партнеры не поддержали предложение крайне правых полностью прекратить прием беженцев

Лидер крайне правой нидерландской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил о выходе своей партии из правительства из-за разногласий по вопросу иммиграции. И без того шаткая коалиция - ее не могли сформировать около полугода - распалась, и в стране возможны досрочные выборы.
Вилдерс выразил разочарование тем, что «самая строгая в истории иммиграционная политика», о которой он договорился с партнерами по коалиции после неожиданной победы на выборах в ноябре 2023 года, реализуется, по его мнению, слишком медленно.
«Подписей под нашими планами по убежищу нет... PVV выходит из коалиции», - написал Вилдерс в социальной сети X.
На прошлой неделе Вилдерс потребовал от партнеров по коалиции немедленной поддержки своих предложений по полному прекращению приема беженцев, возвращению сирийских беженцев на родину и закрытию центров размещения беженцев.
Партнеры не поддержали эти идеи и отметили, что именно министр по делам миграции из партии самого Вилдерса должен подготовить конкретные предложения.
После встречи с лидерами партий коалиции в понедельник вечером Вилдерс заявил, что этого недостаточно для сохранения поддержки коалиции с его стороны. В разговоре с журналистами он назвал ситуацию «неблагоприятной».
Нынешнее нидерландское правительство было сформировано год назад, причем его формирование затянулось на полгода. В ноябре 2023 года на выборах в традиционно либеральной стране неожиданно для всех победила крайне правая Партия свободы (PVV), получившая около четверти голосов и 37 из 150 мест в парламенте.
Вилдерс известен своей антимусульманской риторикой: так, он назвал ислам «отвратительной, предосудительной, жестокой и ненавистной религией». В 2016 году он был осужден за дискриминационные высказывания в адрес марокканской общины. В последнее время он смягчил риторику, и партия больше не упоминает некоторые из своих наиболее радикальных требований, таких как запрет Корана, мечетей и исламских школ.
Договориться о создании традиционной коалиции большинства после выборов сразу не удалось, и пришлось создавать кабинет, в состав которого вошли менее заметные политики. Лидеры победивших партий в работе кабинета не участвуют, а заседают в парламенте. Герт Вилдерс тоже был вынужден отказаться от идеи стать премьер-министром, и его занял бывший глава разведки страны Дик Схоф, не принадлежащий ни к одной партии. Он оказался единственным приемлемым кандидатом в четырехсторонней коалиции: три другие партии согласились войти в правительство при условии, что сам Вилдерс не станет премьером.
Коалиция с момента формирования сталкивалась с трудностями в достижении консенсуса. Последние опросы показывают, что Вилдерс утратил часть поддержки, и сейчас его партия примерно сравнялась по популярности с альянсом лейбористов и зеленых, который занимает второе место в парламенте.
В конце этого месяца Нидерланды будут принимать в Гааге саммит лидеров стран НАТО, и, похоже, в это время страной будет руководить временно исполняющее обязанности правительство. Скорее всего будет отложено и важное решение об увеличении оборонных расходов.