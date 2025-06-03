Церемония открытия учебного года в университете этой осенью пройдет иначе

Реставрация колонн и ограждающей стены главного корпуса Тартуского университета началась уже пару недель назад. По словам руководителя отдела развития Вильо Видера, работы в данный момент идут по графику, а к более масштабным этапам строительства приступят после проведения выпускных церемоний.

Между тем в начале ремонта сообщалось, что церемонию открытия учебного года перенесут в другое место лишь в случае задержек. Почему тогда все же было принято решение изменить ее локацию?

«На торжественное открытие учебного года мы ежегодно ожидаем большое количество студентов, прежде всего первокурсников, - пояснил пресс-секретарь университета Инес Пютсепп. - Поскольку срок окончания работ приходится буквально накануне мероприятия, для более надежной организации мы решили провести церемонию в парке, расположенном рядом с главным зданием».

Кроме того, по словам Пютсепп, парк - удачное место для начала учебного года еще и потому, что он тесно связан с местной студенческой культурой.