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Российские хоккеисты отстранены от зимней Олимпиады-2026

Болельщики за сборную РФ по хоккею.

Международная федерация хоккея (IIHF) сообщает о том, что сборная России по хоккею не допущена к зимней Олимпиаде 2026 года в Милане. Формирование групп для хоккейных турниров среди мужчин и женщин завершено и российских команд среди них нет.

Вместо россиян будут представлены сборные Франции. Это решение было принято на фоне консультаций между Международной федерацией хоккея и Международным олимпийским комитетом.

Напомним, что большинство российских спортсменов и сборных были отстранены на неопределенный срок от международных соревнований из-за развязанной Россией в феврале 2022 года войны в Украине.

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