Российские хоккеисты отстранены от зимней Олимпиады-2026

Международная федерация хоккея (IIHF) сообщает о том, что сборная России по хоккею не допущена к зимней Олимпиаде 2026 года в Милане. Формирование групп для хоккейных турниров среди мужчин и женщин завершено и российских команд среди них нет.
Вместо россиян будут представлены сборные Франции. Это решение было принято на фоне консультаций между Международной федерацией хоккея и Международным олимпийским комитетом.
Напомним, что большинство российских спортсменов и сборных были отстранены на неопределенный срок от международных соревнований из-за развязанной Россией в феврале 2022 года войны в Украине.