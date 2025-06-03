Матчи сборной Эстонии с Израилем и Норвегией привлекли большое внимание болельщиков

Руководитель отдела организации футбольных мероприятий Эстонского футбольного союза (EJL) Михкель Уйболехт отметил, что интерес к обеим отборочным играм чемпионата мира очень высок.

«Разумно приобрести билет заранее в предпродаже – так можно выбрать самое удобное место и получить лучшую цену. В день матча стоит прийти на A. Le Coq Arena пораньше, чтобы избежать очередей и прочувствовать атмосферу праздника», – сказал он.

Во время матчей Эстония – Израиль и Эстония – Норвегия на стадионе A. Le Coq будет открыта фестивальная зона, которая начнет работу в 19:00. Там выступят диджеи Карл Киллинг и Рауль Оямаа. Матч Эстония – Норвегия представляет главный партнер Союза футбола Эстонии A. Le Coq, который организует на территории фестивальной зоны специальную фан-зону. Стадион откроется для зрителей в 19:45, команды начнут разминку в 21:00, гимны прозвучат в 21:30, а стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Билеты можно приобрести в Piletilevi и на сайте Эстонского футбольного союза. При покупке на сайте EJL к общей стоимости не добавляется сервисный сбор, а при покупке через Piletilevi к цене билета прибавляется комиссия в размере 1,60 евро за каждый билет. Оба матча будет транслировать в прямом эфире канал ETV2.

Эстонский футбольный союз рекомендует болельщикам приходить на матч заранее и оставить достаточно времени для прохода на стадион. Парковка у стадиона доступна только при наличии специальных разрешений, поэтому организаторы советуют добираться до площадки на общественном транспорте, пешком или на велосипеде. Тем, кто планирует приехать на автомобиле, рекомендуется заранее подобрать парковочное место подальше от стадиона и запастись временем для поиска стоянки.