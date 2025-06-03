Управа Ласнамяэ: покос травы завершится в середине июня, природные зеленые зоны он не затронет

«С наступлением лета работы по покосу травы на городских территориях становятся более интенсивными. В зависимости от конкретного участка ответственность за покос несет либо районная управа, либо Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы выполняются на основе специально разработанного плана, составленного с учетом классов обслуживания зеленых зон», - пояснила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В первую очередь работы проводятся в местах с высокой проходимостью и там, где ухоженные зеленые зоны особенно важны для ежедневного отдыха. Покос начался с крупных парков, променадов и территорий вокруг семейных игровых площадок. Впоследствии работы будут продолжены на обочинах дорог и зеленых зонах между домами.

«На сегодняшний день покос завершен в микрорайонах Сели и Мустакиви, а также в парках и на прилегающих к семейным игровым площадкам территориях. Дополнительно были выполнены работы по уходу за зелеными зонами в районе улицы Катлери, - добавила Юрченко. - С этой недели работы продолжатся в микрорайонах Сикупилли, Паэ, Прийсле, Лаагна и Курепыллу и на других территориях».

При благоприятных погодных условиях первый этап покоса травы в Ласнамяэ планируется завершить к середине июня.

Районная управа не проводит покос травы в труднодоступных местах, а также в естественном подлеске и природных зеленых зонах.