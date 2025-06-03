Disney увольняет сотни сотрудников

Пресс-секретарь компании пояснил, что в условиях стремительных изменений в индустрии Disney постоянно ищет способы повысить эффективность управления бизнесом, сохраняя при этом высокий уровень креативности и инноваций, которых ожидают и ценят потребители.

Эти новые увольнения последовали за масштабными сокращениями в 2023 году, когда в рамках плана по сокращению расходов генерального директора Боба Айгера было уволено около семи тысяч сотрудников с целью сэкономить 5,5 миллиарда долларов.

Сокращения затронули различные подразделения, включая отделы маркетинга фильмов и телепередач. Также пострадали сотрудники, занятые в подборе персонала и развитии, а также в финансовых отделах компании. Представитель Disney подчеркнул, что компания действовала целенаправленно, стараясь минимизировать число затронутых сотрудников, и ни одно подразделение не будет полностью упразднено.

Компания, базирующаяся в Калифорнии, насчитывает 233 тысяч сотрудников, более 60 тысяч из которых работают за пределами США. Disney владеет рядом развлекательных брендов, включая Marvel, Hulu и ESPN.