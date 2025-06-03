Литва: нет признаков того, что Россия или Беларусь могут напасть на страны НАТО

«Мы тоже относимся к этому очень серьезно, но на данный момент нет данных разведки с четкими показателями, - а западная, натовская разведка действительно самая сильная разведка в мире, - что есть что-то нетрадиционное, нестандартное, что-то, чего мы не можем контролировать», - сказал Касчюнас.

«Как в плане учений "Запад", так и в плане других действий», - добавил политик.

Минск на прошлой неделе заявил, что сократит масштабы запланированных на сентябрь с Россией совместных учений «Запад», уменьшив численность участвующих войск и отодвинув их дальше от западных границ. По словам министра обороны этой страны, это делается для того, чтобы показать партнерам «действительно миролюбивую позицию Республики Беларусь».

По словам Еглинскаса, хотя и заявлен меньший масштаб, учения, как обычно, будут отрабатываться по сценариям столкновения с НАТО.

«Сценарии, которые разыгрываются, по которым проводятся учения, понятны, всегда задействовано НАТО, нападение на Альянс, столкновение с его войсками и так далее. Это не меняет и не меняет намерений ни Беларуси, ни России проводить какие-либо наступательные или, как они это видят, оборонительные действия против НАТО», - отметил Еглинскас.

Литовский президент Гитанас Науседа ранее говорил, что учения Объединенных экспедиционных сил Tarassis 25, которые будут проводиться одновременно с российскими учениями «Запад», станут крупнейшими с момента создания этих сил.

Официальными целями учений «Запад» являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, улучшение взаимодействия между вооруженными силами и проверка готовности военных к различным сценариям безопасности.