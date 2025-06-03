Литва: нет признаков того, что Россия или Беларусь могут напасть на страны НАТО

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы Гедримас Еглинскас говорит, что не видит никаких признаков того, что Россия или Беларусь в настоящее время могут напасть на страны НАТО.
Он заявил это после того, как Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе в понедельник призвал лидеров Бухарестской девятки и Северных стран обратиться в разведку за информацией о планах Беларуси во время учений «Запад», которые пройдут этой осенью.
«Наша разведка прекрасно видит, что происходит в Беларуси, разведка стран НАТО видит, что происходит в Беларуси, и в настоящее время нет никаких признаков того, что Россия или, тем более, Беларусь могли бы, были бы в силах предпринять конвенциональную атаку на страны НАТО», - сказал политик журналистам во вторник.
Как сообщало агентство BNS, в сентябре Россия и Беларусь намерены провести учения «Запад», которые проводятся каждые два года с 2009 года. Эти учения, которые не состоялись в 2023 году, всегда вызывают беспокойство у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, из-за риска непреднамеренных инцидентов.
Еглинскас связывает заявление президента Украины со свойственным Зеленскому стилем убеждения.
«Здесь мы видим такой довольно характерный стиль у президента Зеленского, он постоянно делает такие намеки на то, что НАТО должно быть более подготовленным, что Россия, Беларусь могут вскоре напасть и на вас. Мы должны быть бдительными, мы должны понимать контекст, в котором говорит сам президент Зеленский», - отметил председатель КНБО.
Его поддержал заместитель председателя КНБО, бывший министр обороны, консерватор Лауринас Касчюнас, который отметил, что Зеленский, страна которого ранее подвергалась атакам со стороны Беларуси, находится в состоянии войны и «видит все нестандартно».
«Мы тоже относимся к этому очень серьезно, но на данный момент нет данных разведки с четкими показателями, - а западная, натовская разведка действительно самая сильная разведка в мире, - что есть что-то нетрадиционное, нестандартное, что-то, чего мы не можем контролировать», - сказал Касчюнас.
«Как в плане учений "Запад", так и в плане других действий», - добавил политик.
Минск на прошлой неделе заявил, что сократит масштабы запланированных на сентябрь с Россией совместных учений «Запад», уменьшив численность участвующих войск и отодвинув их дальше от западных границ. По словам министра обороны этой страны, это делается для того, чтобы показать партнерам «действительно миролюбивую позицию Республики Беларусь».
По словам Еглинскаса, хотя и заявлен меньший масштаб, учения, как обычно, будут отрабатываться по сценариям столкновения с НАТО.
«Сценарии, которые разыгрываются, по которым проводятся учения, понятны, всегда задействовано НАТО, нападение на Альянс, столкновение с его войсками и так далее. Это не меняет и не меняет намерений ни Беларуси, ни России проводить какие-либо наступательные или, как они это видят, оборонительные действия против НАТО», - отметил Еглинскас.
Литовский президент Гитанас Науседа ранее говорил, что учения Объединенных экспедиционных сил Tarassis 25, которые будут проводиться одновременно с российскими учениями «Запад», станут крупнейшими с момента создания этих сил.
Официальными целями учений «Запад» являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, улучшение взаимодействия между вооруженными силами и проверка готовности военных к различным сценариям безопасности.
В 2021 году в учениях приняли участие около 200 тыс. военнослужащих из России, Беларуси и некоторых других стран. В 2022 году Беларусь и Россия провели масштабные совместные военные учения «Союзная решимость», которые начались за две недели до вторжения России в Украину.