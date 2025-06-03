В одном из регионов Эстонии запрещен лов салаки

Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас подписал распоряжение, согласно которому с сегодняшнего дня в Ида-Вирумаа запрещён вылов салаки в Балтийском море - квота на ее добычу в этом уезде полностью исчерпана. Кроме того, под запрет попал и лов рыбы с помощью ставных неводов, поскольку они не позволяют избежать случайного попадания салаки в сети.
По словам Терраса, очень важно защитить рыбные запасы Эстонии. «Я призываю рыбаков Ида-Вирумаа немедленно прекратить лов салаки и опустошить свои рыболовные снасти», - сказал министр.
По словам Сигмара Суу, руководителя отдела политики рыболовства, квота на салаку в этом году значительно выше, чем раньше, что также привело к более продолжительному рыболовному сезону.
Согласно постановлению правительства республики, в Балтийском море в регионе в этом году на основании рыболовного разрешения рыбака можно выловить 1069,62 тонны салаки. При достижении 769,62 тонны этого объема в Харьюмаа можно выловить сорок тонн салаки индивидуально, в Хийумаа - 15 тонн, в Сааремаа - 20 тонн, в Ляэнемаа - 85 тонн, в Ляэне-Вирумаа - десять тонн и в Ида-Вирумаа - 130 тонн. Совместная квота уездов уже исчерпана. Индивидуальная квота на вылов Ида-Вирумаа также исчерпана, поэтому ловля салаки в этом уезде должна быть прекращена.