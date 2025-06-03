Банк предупреждает: мошенники активизируют рассылку писем-приманок

Если в прошлом году, согласно статистике Департамента полиции и погранохраны, за первые четыре месяца было зафиксировано 135 случаев телефонного мошенничества с общим ущербом почти 750 000 евро, то в этом году за тот же период произошло 243 случая с общим ущербом 1,6 млн евро. Это означает, что оба показателя выросли почти вдвое.

Существуют различные виды схем обмана, и в связи с развитием искусственного интеллекта приманки выглядят все более реалистично. По словам Вейко Кийка, также наблюдается распространение подделок, имитирующих веб-страницы Luminor. «В настоящее время распространены фишинговые рассылки, которые направляют людей на поддельные страницы Luminor. Мы также наблюдаем рост числа поддельных рекламных объявлений», - сказал он.

Вейко Кийк говорит, что, к сожалению, у мошенников есть целый ряд способов направлять людей на поддельные страницы. Один из распространенных примеров - когда клиент получает от мошенника электронное письмо или сообщение с просьбой, например, обновить систему безопасности или свои контактные данные.

«Поскольку банк также рассылает людям электронные письма, мошенникам не составит труда отправить визуально похожие сообщения. Следует обращать внимание, в частности, на адрес отправителя и ссылки, на которые предлагается переходить. Признаком опасности является ситуация, когда человека просят действовать быстро - например, сообщение содержит ссылку, на которую нужно немедленно нажать», – подчеркнул он.

Кийк пояснил, что если получатель нажимает на ссылку и попадает на домашнюю страницу банка, то она может выглядеть почти так же, как и настоящая страница банка. Однако всегда следует проверять название веб-адреса.

У мошенников адрес сайта всегда будет в той или иной степени отличаться от реального адреса домашней страницы банка. Кроме того, функциональность таких сайтов обычно ограничена - например, может не работать меню или не на все видимые кнопки можно нажать.