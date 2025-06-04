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Эстония потратила больше миллиона евро на голосование со смартфона – но насколько это безопасно?

Разработка мобильного приложения для выборов стоит немалых денег.

Мобильное приложение для голосования обошлось Эстонии в 1,4 миллиона евро. Пока Государственная служба по организации выборов решает, будет ли оно использоваться на выборах осенью этого года, эксперты продолжают анализировать, есть ли опасности в голосовании со смартфона и в чем они заключаются.

Недавно в Эстонии тестировали прототип приложения для электронного голосования, созданного для мобильных телефонов. Сейчас Государственная служба по организации выборов, которая принимает решение об использовании тех или иных выборных технологий в стране, анализирует результаты тестирования.

Ранее представители службы по организации выборов рассказывали Rus.Postimees, что уже возникли вопросы по устаревшим операционным системам устройств, с вводом кодов Smart-ID и т.д.

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