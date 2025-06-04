Эстония потратила больше миллиона евро на голосование со смартфона – но насколько это безопасно?

Мобильное приложение для голосования обошлось Эстонии в 1,4 миллиона евро. Пока Государственная служба по организации выборов решает, будет ли оно использоваться на выборах осенью этого года, эксперты продолжают анализировать, есть ли опасности в голосовании со смартфона и в чем они заключаются.