Эстония потратила больше миллиона евро на голосование со смартфона – но насколько это безопасно?

Мобильное приложение для голосования обошлось Эстонии в 1,4 миллиона евро. Пока Государственная служба по организации выборов решает, будет ли оно использоваться на выборах осенью этого года, эксперты продолжают анализировать, есть ли опасности в голосовании со смартфона и в чем они заключаются.
Недавно в Эстонии тестировали прототип приложения для электронного голосования, созданного для мобильных телефонов. Сейчас Государственная служба по организации выборов, которая принимает решение об использовании тех или иных выборных технологий в стране, анализирует результаты тестирования.