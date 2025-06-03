Эстонские керлеры получат внушительную поддержку от МОК

Вице-президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Герт Кантер подчеркнул, что пара Кальдвеэ-Лилль стала лидером мирового сезона и заняла четвертое место на чемпионате мира, что обеспечило им олимпийскую путевку.

«Чтобы у них была возможность готовиться к Олимпиаде на серьезном и профессиональном уровне, ЭОК важно было понять их потребности и реально поддержать спортсменов. Именно поэтому мы с радостью представили их проект на дополнительное финансирование МОК», – объяснил Кантер.

По словам Лилля, необходимость дополнительного финансирования для пары действительно велика, если они собираются всерьез претендовать на олимпийские медали. «У нас большая команда, поэтому и расходы значительные», – сказал он.

Лилль продолжил: «В следующем году мы хотим чаще привлекать норвежского тренера Стеффена Вальстада, чтобы он регулярно сопровождал нас на этапах Кубка мира. Его вклад в наше развитие очень ценен, и благодаря поддержке ЭОК у нас появилась возможность лучше финансировать его участие. Для нас это очень важный шаг».