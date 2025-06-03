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Эстонский технологический стартап вышел на финский рынок электроэнергии

Перевод: Анна-Мария Оуэртани
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Эстонская компания Gridraven выиграла в Финляндии государственный тендер Fingrid на цифровизацию сети электропередачи. В рамках первого этапа проект охватит 700 километров линий, а в перспективе может быть расширен на всю страну к концу 2025 года.

Технологическая компания Gridraven выиграла тендер, объявленный финским оператором электросетей Fingrid, цель которого - внедрение программного решения для динамического определения пропускной способности линий электропередачи (Dynamic Line Rating, DLR) в финской высоковольтной сети. Первый этап охватывает пять линий напряжением 400 кВ общей протяженностью 700 километров, а контракт предусматривает возможность расширения на всю страну к концу 2025 года.

Согласно заявлению компании, объем контракта составляет 0,4 миллиона евро, срок действия - два плюс два года.

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