Эстонский технологический стартап вышел на финский рынок электроэнергии

Эстонская компания Gridraven выиграла в Финляндии государственный тендер Fingrid на цифровизацию сети электропередачи. В рамках первого этапа проект охватит 700 километров линий, а в перспективе может быть расширен на всю страну к концу 2025 года.
Технологическая компания Gridraven выиграла тендер, объявленный финским оператором электросетей Fingrid, цель которого - внедрение программного решения для динамического определения пропускной способности линий электропередачи (Dynamic Line Rating, DLR) в финской высоковольтной сети. Первый этап охватывает пять линий напряжением 400 кВ общей протяженностью 700 километров, а контракт предусматривает возможность расширения на всю страну к концу 2025 года.