Eurostat подтверждает: инфляция в Эстонии по-прежнему одна из самых высоких в еврозоне

В еврозоне, согласно предварительной оценке Eurostat, годовая инфляция в мае по сравнению с апрелем замедлилась на 0,3 процентных пункта до 1,9 процент, в то время как в Эстонии она ускорилась на 0,2 пункта до 4,6 процента, что несколько месяцев подряд являяется самым высоким ростом цен в еврозоне.
Среди стран-членов еврозоны за Эстонией следуют Хорватия и Словакия, где рост цен составил 4,3 процента в прошлом месяце, сообщил Eurostat. Самая низкая инфляция была на Кипре - 0,4 процента и во Франции - 0,6 процента.
Больше всего в мае на инфляцию в еврозоне повлияли продукты питания, напитки и табачные изделия, рост цен этих категорий составил 3,3 процента. Далее следуют рост цен на услуги (3,2 процент) и промышленные товары (0,6 процента).
Цены на энергоносители упали на 3,6 процента.