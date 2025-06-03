Eurostat подтверждает: инфляция в Эстонии по-прежнему одна из самых высоких в еврозоне

В еврозоне, согласно предварительной оценке Eurostat, годовая инфляция в мае по сравнению с апрелем замедлилась на 0,3 процентных пункта до 1,9 процент, в то время как в Эстонии она ускорилась на 0,2 пункта до 4,6 процента, что несколько месяцев подряд являяется самым высоким ростом цен в еврозоне.