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Таллинн устанавливает порядок поддержки частных школ

Школа. Иллюстративный снимок.

Сегодня Таллиннская городская управа утвердила новый порядок поддержки частных школ, обучающих детей по программам основного образования. Эта мера направлена на формирование ясной и прозрачной системы, оказывая содействие ученикам с особыми образовательными потребностями и небольшим частным школам.

По словам вице-мэра Алексея Яшина, что эта системная инициатива призвана поддержать частные школы, уделяя особое внимание детям с особыми образовательными потребностями и малым учебным заведениям.

«Мы ценим право каждого ребенка на подходящую ему образовательную среду и видим в частных школах значимого партнера в создании разнообразных форм обучения. Решение городских властей направлено на то, чтобы у каждого таллиннского ребенка, в том числе с особыми образовательными потребностями, была возможность учиться именно в той школьной среде, которая отвечает его индивидуальным потребностям. Системная поддержка частных школ даст семьям и школам в этом вопросе необходимую уверенность, - отметил вице-мэр. - Хочу подчеркнуть, что частные школы являются ключевым партнером и незаменимым элементом образовательной системы столицы».

Частным школам выделяется сто евро в год на каждого учащегося основной школы, с ограничением до 25 тысяч евро в год на одну школу. Для детей с особыми образовательными потребностями размер пособия увеличен: 400 евро в год при усиленной поддержке и 900 евро при индивидуальной поддержке. Эти средства могут быть направлены как на покрытие текущих расходов, так и на организацию учебного процесса и предоставление вспомогательных услуг.

Ожидается, что эта мера затронет примерно четыре тысячи учеников основной школы, включая 360 детей с особыми образовательными потребностями. Всего на эти цели планируется выделять 550 тысяч евро в год.

Получить поддержку могут частные школы, функционирующие в Таллинне не менее пяти лет, обладающие бессрочной лицензией и осуществляющие обучение хотя бы частично на эстонском языке. Включение требования о владении эстонским языком связано с переходом на обучение на эстонском языке; таким образом город желает поддержать этот процесс и в частных образовательных учреждениях. Для учащихся с особыми образовательными потребностями условия оказания помощи более гибкие.

Заявления принимаются Таллиннским департаментом образования ежегодно с 1 января по 15 февраля; в 2025 году, в порядке исключения, срок подачи продлен до 15 октября. Департамент образования осуществляет контроль за использованием и целевым назначением средств. Постановление вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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