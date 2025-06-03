Таллинн устанавливает порядок поддержки частных школ

По словам вице-мэра Алексея Яшина, что эта системная инициатива призвана поддержать частные школы, уделяя особое внимание детям с особыми образовательными потребностями и малым учебным заведениям.

«Мы ценим право каждого ребенка на подходящую ему образовательную среду и видим в частных школах значимого партнера в создании разнообразных форм обучения. Решение городских властей направлено на то, чтобы у каждого таллиннского ребенка, в том числе с особыми образовательными потребностями, была возможность учиться именно в той школьной среде, которая отвечает его индивидуальным потребностям. Системная поддержка частных школ даст семьям и школам в этом вопросе необходимую уверенность, - отметил вице-мэр. - Хочу подчеркнуть, что частные школы являются ключевым партнером и незаменимым элементом образовательной системы столицы».

Частным школам выделяется сто евро в год на каждого учащегося основной школы, с ограничением до 25 тысяч евро в год на одну школу. Для детей с особыми образовательными потребностями размер пособия увеличен: 400 евро в год при усиленной поддержке и 900 евро при индивидуальной поддержке. Эти средства могут быть направлены как на покрытие текущих расходов, так и на организацию учебного процесса и предоставление вспомогательных услуг.

Ожидается, что эта мера затронет примерно четыре тысячи учеников основной школы, включая 360 детей с особыми образовательными потребностями. Всего на эти цели планируется выделять 550 тысяч евро в год.

Получить поддержку могут частные школы, функционирующие в Таллинне не менее пяти лет, обладающие бессрочной лицензией и осуществляющие обучение хотя бы частично на эстонском языке. Включение требования о владении эстонским языком связано с переходом на обучение на эстонском языке; таким образом город желает поддержать этот процесс и в частных образовательных учреждениях. Для учащихся с особыми образовательными потребностями условия оказания помощи более гибкие.