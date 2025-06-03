Великобритания грозит Абрамовичу судом из-за замороженных средств от продажи «Челси»

Власти Великобритании заявили, что так и не смогли достичь соглашения с Абрамовичем по поводу использования этих денег и поэтому рассматривают возможность решения вопроса через суд.

«Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения по этому вопросу с господином Абрамовичем», - говорится в совместном заявлении канцлера Казначейства Рейчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми.

Они заявили, что дверь для переговоров останется открытой, но что они «готовы продолжить это дело в суде, если потребуется».

По их словам, они хотели бы добиться того, чтобы пострадавшие от российского вторжения мирные жители в Украине «смогли воспользоваться этими средствами как можно скорее».

В марте агентство Reuters сообщало со ссылкой на собственные источники, что Великобритания рассматривает возможность судебного иска по вопросу о замороженных средствах.

После вторжения России в Украину правительство Великобритании позволило Абрамовичу, в отношении которого были введены санкции за связь с Владимиром Путиным, продать «Челси» американскому бизнесмену Тодду Боэли и частной инвестиционной компанией Clearlake Capital - при условии, что 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи будут пожертвованы благотворительным организациям, которые помогают пострадавшим от войны в Украине.