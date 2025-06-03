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Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 16-летнюю девушку

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Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Сирле, которая должна была 19 мая вернуться в учебный центр Валгейыэ Маарьямааской образовательной коллегии, но до сих пор там так и не появилась. 

В полицию сообщили, что Сирле должна была вечером 19 мая добраться из своего дома в Тарту до учебного центра Валгейыэ, однако до сих пор там так и не появилась. Известно, что в последние дни девушка проводила время в торговых центрах в Йыгева и Тарту, но дома и в школе так и не появлялась.

Сирле была одета в белую водолазку, черные спортивные штаны Nike и бежевые кроссовки. С собой у нее черный рюкзак Nike. У нее длинные светлые волосы.

Полиция просит всех, кто знает, где Сирле сейчас может находиться, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112. 

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