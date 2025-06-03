Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 16-летнюю девушку

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Сирле, которая должна была 19 мая вернуться в учебный центр Валгейыэ Маарьямааской образовательной коллегии, но до сих пор там так и не появилась.
В полицию сообщили, что Сирле должна была вечером 19 мая добраться из своего дома в Тарту до учебного центра Валгейыэ, однако до сих пор там так и не появилась. Известно, что в последние дни девушка проводила время в торговых центрах в Йыгева и Тарту, но дома и в школе так и не появлялась.
Сирле была одета в белую водолазку, черные спортивные штаны Nike и бежевые кроссовки. С собой у нее черный рюкзак Nike. У нее длинные светлые волосы.
Полиция просит всех, кто знает, где Сирле сейчас может находиться, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.