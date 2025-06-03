Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 16-летнюю девушку

В полицию сообщили, что Сирле должна была вечером 19 мая добраться из своего дома в Тарту до учебного центра Валгейыэ, однако до сих пор там так и не появилась. Известно, что в последние дни девушка проводила время в торговых центрах в Йыгева и Тарту, но дома и в школе так и не появлялась.