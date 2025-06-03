Новое электросоединение между Эстонией и Финляндией спроектируют с учетом защиты от диверсий

Планирование третьего подводного электрокабеля между Эстонией и Финляндией, проекта EstLink 3, набирает обороты. Хотя реализация проекта находится на ранней стадии, уже сейчас учитываются как экологические, так и вопросы безопасности - в том числе возможные диверсии, пишет Rus.ERR.
Как сообщил руководитель по развитию сетевого оператора Elering Прийт Хейнла, в настоящее время идет процедура получения разрешений, начата стратегическая планировка участков в районах Рехемяэ, Аулепа и у Таллиннской кольцевой дороги.
«Мы хотим проложить кабель максимально западнее, чтобы оставить буфер между новым и существующим соединением, и таким образом снизить риски. Также рассматривается возможность заглубить кабель для большей защиты. Конкретные меры безопасности зависят от геологии и будут уточнены позже», - отметил Хейнла.