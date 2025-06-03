Новое электросоединение между Эстонией и Финляндией спроектируют с учетом защиты от диверсий

Планирование третьего подводного электрокабеля между Эстонией и Финляндией, проекта EstLink 3, набирает обороты. Хотя реализация проекта находится на ранней стадии, уже сейчас учитываются как экологические, так и вопросы безопасности - в том числе возможные диверсии, пишет Rus.ERR.