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С октября из Таллинна можно будет улететь на популярный среди отдыхающих остров

Редактор: rus.postimees.ee
Мадейра.

С октября этого года будет запущено прямое авиасообщение между Таллинном и португальским островом Мадейра, пишет Rus.ERR.

Сезонный маршрут откроет латвийская компания AirBaltic, сообщил перевозчик во вторник, 3 июня.

Рейсы будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям, начиная с 26 октября 2025 года и до конца марта 2026 года.

Мадейра, известная своими живописными ландшафтами, мягким климатом и океанскими панорамами, пользуется популярностью среди туристов, особенно в осенне-зимний период, когда в Северной Европе начинается холодный сезон.

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