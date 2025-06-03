С октября из Таллинна можно будет улететь на популярный среди отдыхающих остров

С октября этого года будет запущено прямое авиасообщение между Таллинном и португальским островом Мадейра, пишет Rus.ERR.
Сезонный маршрут откроет латвийская компания AirBaltic, сообщил перевозчик во вторник, 3 июня.
Рейсы будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям, начиная с 26 октября 2025 года и до конца марта 2026 года.
Мадейра, известная своими живописными ландшафтами, мягким климатом и океанскими панорамами, пользуется популярностью среди туристов, особенно в осенне-зимний период, когда в Северной Европе начинается холодный сезон.