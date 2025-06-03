У столичного общественного транспорта может появиться новый оператор?

Северо-Эстонский центр общественного транспорта (PEÜTK) предложил перенять управление уездными автобусными линиями, организацию общественного транспорта в Таллинне и движения поездов Elron в столице и ее окрестностях, поскольку это помогло бы городу сэкономить более ста миллионов евро.
По словам исполнительного директора PEÜTK Андруса Нилиска, вице-мэр Таллина Кристьян Ярван прав в том, что организация общественного транспорта в Таллинне и его окрестностях не может продолжаться в такой разрозненной форме, поскольку все три стороны - Таллиннский общественный транспорт, Elron и линии, организованные Северо-Эстонским центром общественного транспорта, борются за одного и того же пассажира.
«Нам нужен единый организационный центр общественного транспорта во всем регионе, централизованное управление с точки зрения пассажира, а не на основе изменчивой ежедневной политики, - сказал Нилиск. - Исследования, опубликованные на данный момент, показывают, что пользователи общественного транспорта в первую очередь оценивают доступность транспортной информации, скорость передвижения, комфорт, безопасность, чистоту, доступность и только потом цену. В феврале прошлого года Северо-Эстонский центр общественного транспорта ввел возможность оплаты проезда банковской картой в уездных автобусах. Ее использование растет с каждым месяцем, что также показывает, что люди любят простоту и удобство».
По его словам, для пассажира общественного транспорта не имеет большого значения, какого цвета автобус, и даже не имеет существенного значения, бесплатный это транспорт или платный. «Для них важно, чтобы он был быстрым, удобным, чистым, доступным и хорошо сочетался даже в случае пересадок. Северо-Эстонский центр общественного транспорта может предложить все это на основе своего двадцатилетнего опыта, профессиональной команды и практики», - сказал Нилиск.
Если вице-мэр Таллина Кристьян Ярван говорил о возможности экономии около миллиона евро на кольце у Балтийского вокзала, то, по словам Нилиска, при едином соглашении и разумной цене билета для всех пассажиров экономия будет еще существеннее - свыше ста миллионов евро.
Он обратил внимание на то, что часы пик для отправлений с Балтийского вокзала на уездных линиях приходятся на вторую половину дня, поскольку утром люди едут в Таллинн, а не в уезд, и отправляются с остановок раньше - в течение дня остановку Балтийского вокзала используют более 2300 пассажиров как для посадки, так и для высадки, что предотвращает прибытие в Таллинн из уезда в среднем более 900 автомобилей.
Руководитель Центра общественного транспорта Северной Эстонии по большей части согласился с утверждением вице-мэра Таллина Кристьяна Ярвана о том, что регулярные автобусы уезда будут объезжать Старый город, что сэкономит уездным линиям около миллиона евро денег налогоплательщиков, которые можно будет направить на укрепление сети общественного транспорта в Харьюмаа.
«Утверждение почти верное, потому что это сэкономит около 400 000 километров и 628 000 евро, но уездным линиям нужна одна отправная точка в городе, где было бы место и для автобусов, и для водителей автобусов, чтобы сделать перерыв и удовлетворить свои гигиенические потребности», - сказал Нилиск, назвав Балтийский вокзал очень хорошим транспортным узлом, соединяющим поезд, Таллинн и уездный транспорт.