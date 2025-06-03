У столичного общественного транспорта может появиться новый оператор?

По словам исполнительного директора PEÜTK Андруса Нилиска, вице-мэр Таллина Кристьян Ярван прав в том, что организация общественного транспорта в Таллинне и его окрестностях не может продолжаться в такой разрозненной форме, поскольку все три стороны - Таллиннский общественный транспорт, Elron и линии, организованные Северо-Эстонским центром общественного транспорта, борются за одного и того же пассажира.

«Нам нужен единый организационный центр общественного транспорта во всем регионе, централизованное управление с точки зрения пассажира, а не на основе изменчивой ежедневной политики, - сказал Нилиск. - Исследования, опубликованные на данный момент, показывают, что пользователи общественного транспорта в первую очередь оценивают доступность транспортной информации, скорость передвижения, комфорт, безопасность, чистоту, доступность и только потом цену. В феврале прошлого года Северо-Эстонский центр общественного транспорта ввел возможность оплаты проезда банковской картой в уездных автобусах. Ее использование растет с каждым месяцем, что также показывает, что люди любят простоту и удобство».

По его словам, для пассажира общественного транспорта не имеет большого значения, какого цвета автобус, и даже не имеет существенного значения, бесплатный это транспорт или платный. «Для них важно, чтобы он был быстрым, удобным, чистым, доступным и хорошо сочетался даже в случае пересадок. Северо-Эстонский центр общественного транспорта может предложить все это на основе своего двадцатилетнего опыта, профессиональной команды и практики», - сказал Нилиск.