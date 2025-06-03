НЕ ВЕДИТЕСЬ Мошенники распространяют вымышленные истории об убийствах в Эстонии

«Известная бизнесвумен застрелила мужа», «На рыбалке убили мужчину», «В Пярну отец убил сына» - именно такими заголовками в последние недели активно делились в эстонских сообществах соцсетей. Эти новости - фейковые. Но зачем кто-то их распространяет и как распознать ложную информацию?
Упомянутые фейковые новости распространяются фальшивыми аккаунтами. Злоумышленники, создавшие эти профили, пытаются подражать надежным новостным источникам. Например, на странице Facebook под названием Eesti tume kroonika («Темная хроника Эстонии»), где распространяется ложная новость о стрельбе в Таллинне, используется аватар, имитирующий логотип издания Delfi. Еще один фейковый аккаунт называется Kuriteouudised («Криминальные новости») и использует в качестве изображения логотип Postimees.