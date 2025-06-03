НЕ ВЕДИТЕСЬ Мошенники распространяют вымышленные истории об убийствах в Эстонии

Упомянутые фейковые новости распространяются фальшивыми аккаунтами. Злоумышленники, создавшие эти профили, пытаются подражать надежным новостным источникам. Например, на странице Facebook под названием Eesti tume kroonika («Темная хроника Эстонии»), где распространяется ложная новость о стрельбе в Таллинне, используется аватар, имитирующий логотип издания Delfi. Еще один фейковый аккаунт называется Kuriteouudised («Криминальные новости») и использует в качестве изображения логотип Postimees.

За последние пару недель эти фейковые новости публиковались во всевозможных мелких группах - от сообществ мам в Пярнумаа до групп по недвижимости и моде. Распространяют ложную информацию тролль-аккаунты.



Как распознать тролля в соцсетях? На сайте Департамента полиции и погранохраны объясняется: такие аккаунты часто только что созданы, имеют странные имена и фотографии профиля. Они пишут поляризующие, провокационные комментарии и играют на эмоциях людей, чтобы сеять хаос и привлекать внимание.