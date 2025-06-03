Таллинн увеличил поддержку молодежного спорта на миллионы евро

«Цель Таллина – способствовать формированию у большего числа детей и подростков устойчивой привычки к регулярной физической активности. Благодаря реформе, которую мы готовили почти год, совместными усилиями удастся добиться увеличения как числа получателей поддержки, так и детей, регулярно посещающих тренировки. Это также станет большой помощью для таллиннских спортивных клубов в обеспечении качества тренировок и удержании своих участников. Безусловно, система станет справедливее – исчезнут прежние почти десятикратные различия в размере поддержки. Важны также простота и гибкость: например, в течение года можно будет сменить получателя поддержки, а саму поддержку – распределить между несколькими клубами», – сказал вице-мэр Каарель Оя.

С сентября 2025 года размер поддержки спортивной деятельности, выплачиваемой городом (подушевая поддержка), увеличится на 1,7 миллиона евро, а в 2026 году общий объем годового финансирования превысит 12 миллионов евро. Это означает, что по сравнению с текущим бюджетом в примерно 6,9 миллиона евро в сферу будет дополнительно направлено 5,1 миллиона евро. Средний размер поддержки на одного ребенка вырастет до 315 евро в год. Крупные инвестиции в сферу спорта поддерживают стратегическую цель Таллинна, согласно которой к 2035 году не менее 70% детей и молодежи города в возрасте от 5 до 19 лет должны заниматься организованной спортивной деятельностью.