Таллинн увеличил поддержку молодежного спорта на миллионы евро

С сентября город Таллинн изменит принципы поддержки спортивной деятельности детей и молодежи, а также увеличит объем поддержки почти на 75 процентов. Речь идет о масштабном изменении существующей системы поддержки, которая действует почти 17 лет. Цель новой модели поддержки – охватить больше молодых людей и спортивных клубов, повысить прозрачность распределения поддержки и более четко связать ее с формированием интереса молодежи к физической активности.
«Цель Таллина – способствовать формированию у большего числа детей и подростков устойчивой привычки к регулярной физической активности. Благодаря реформе, которую мы готовили почти год, совместными усилиями удастся добиться увеличения как числа получателей поддержки, так и детей, регулярно посещающих тренировки. Это также станет большой помощью для таллиннских спортивных клубов в обеспечении качества тренировок и удержании своих участников. Безусловно, система станет справедливее – исчезнут прежние почти десятикратные различия в размере поддержки. Важны также простота и гибкость: например, в течение года можно будет сменить получателя поддержки, а саму поддержку – распределить между несколькими клубами», – сказал вице-мэр Каарель Оя.
С сентября 2025 года размер поддержки спортивной деятельности, выплачиваемой городом (подушевая поддержка), увеличится на 1,7 миллиона евро, а в 2026 году общий объем годового финансирования превысит 12 миллионов евро. Это означает, что по сравнению с текущим бюджетом в примерно 6,9 миллиона евро в сферу будет дополнительно направлено 5,1 миллиона евро. Средний размер поддержки на одного ребенка вырастет до 315 евро в год. Крупные инвестиции в сферу спорта поддерживают стратегическую цель Таллинна, согласно которой к 2035 году не менее 70% детей и молодежи города в возрасте от 5 до 19 лет должны заниматься организованной спортивной деятельностью.
В настоящее время подушевую поддержку получают около 22 700 детей, что составляет примерно треть целевой группы. Благодаря новым изменениям количество получателей, по оценкам, вырастет до 35 000–40 000 детей, что покроет половину всей целевой группы и почти три четверти детей, занимающихся спортом в таллиннских клубах.
Важным нововведением станет расширение целевой группы – с осени 2025 года поддержку впервые смогут получать и дети 5–6 лет, посещающие старшие группы детских садов, при условии, что они участвуют в клубных занятиях по физической активности не реже двух раз в неделю, в общей сложности не менее 90 минут. За счет этого дополнения к системе, по прогнозам, присоединится еще до 3500 детей. Город в сотрудничестве с образовательными учреждениями проследит, чтобы деятельность спортивных клубов не дублировала уже проводимую в детских садах физическую активность.
Также будут обновлены критерии получения поддержки. В первой и второй школьных ступенях (в возрасте 7–13 лет) условием получения поддержки станет участие минимум в двух тренировках в неделю общим объемом не менее 120 минут. В третьей школьной ступени (в возрасте 14–19 лет) требование составит как минимум две тренировки в неделю общей продолжительностью не менее 180 минут. За детей с большей тренировочной нагрузкой клубы смогут получать дополнительную поддержку. Также предусмотрена дополнительная поддержка для клубов, которые способствуют интеграции молодежи с разными родными языками и совместным занятиям спортом.
Существующая система поддержки, которая поощряла виды спорта на основе коэффициентов приоритетного развития и рейтингов союзов, будет отменена. В дальнейшем поддержка будет распределяться на основе единых содержательных критериев, независимо от вида спорта. Также исчезнут многие ограничительные требования к клубам – например, отменяется требование о проведении 10-дневного спортивного лагеря.
Система станет более гибкой и в случае смены ребенком спортивного клуба – переход поддержки можно будет оформлять поквартально, достаточно нового подтверждения от родителя, которое инициирует новый клуб. Город также разрабатывает возможность делить поддержку поровну между двумя клубами, если ребенок одновременно тренируется в нескольких местах.
Новая модель финансирования сферы спорта Таллинна разработана в сотрудничестве со спортивными клубами. При подготовке новой системы были учтены отзывы клубов и спортивных союзов, рекомендации Центра компетенции по вопросам физической активности (SA Liikumisharrastuse Kompetentsikeskus) и Эстонского олимпийского комитета, а также предложения городского внутреннего контролера. Первые выплаты по новой системе начнутся уже осенью 2025 года, а полноценное внедрение всей системы запланировано на 2026 год. Цель города – создать новую справедливую и мотивирующую среду, в которой развитие спортивных клубов и городская поддержка идут рука об руку.