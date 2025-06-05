Skip to footer
Чт, 5.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Резкий запах мочи, разрушающаяся спа-зона и ледяная вода: жительница Таллинна поражена состоянием популярного водного центра

Баня

Поход в водный центр Kalev Spa закончился для проживающей в Таллинне Марты разочарованием. Она направилась туда в воскресенье днем, 1 июня, и была полна надежд приятно провести время, однако все сразу пошло не так.

«Купив в кассе билет и переодевшись, я прошла в душевую, где меня сразу же обдало резким запахом мочи. Он был настолько едким и сильным, что глаза начали слезиться. Взбодрившись от такой неожиданности, я шмыгнула к ближайшему душу, но вот незадача: вода льется тоненькой и кривой струйкой и не прямо, а на стену», - рассказывает читательница Rus.Postimees.

Марта стала искать глазами другой душ, но наткнулась на посетительницу, которая без капли стеснения брила ноги: «Спасибо, что только их!» Самое печальное, что делала она это в двух метрах от таблички, на которой написано, что бриться в водном центре запрещено.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх