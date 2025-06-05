Резкий запах мочи, разрушающаяся спа-зона и ледяная вода: жительница Таллинна поражена состоянием популярного водного центра

«Купив в кассе билет и переодевшись, я прошла в душевую, где меня сразу же обдало резким запахом мочи. Он был настолько едким и сильным, что глаза начали слезиться. Взбодрившись от такой неожиданности, я шмыгнула к ближайшему душу, но вот незадача: вода льется тоненькой и кривой струйкой и не прямо, а на стену», - рассказывает читательница Rus.Postimees.