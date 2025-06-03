Пробы воды в тартуской школе показали противоречивые результаты, уточненные данные поступят в четверг

Cогласно пробам, взятым Департаментом здоровья неделю назад, вода в школе Варику в тартуском районе Ропка была загрязнена. Однако повторные пробы, взятые как в школе, так и в ее окрестностях, оказались чистыми, и ни один ученик до сих пор не заболел каким-либо желудочным заболеванием.
Школа Варику, расположенная на улице Пийма на окраине Тарту, была одним из мест контроля Департамента здоровья во время вспышки желудочного гриппа, поразившего жителей региона Тарту, а именно - районов Сойнасте, Тырванди и Юленурме. В школе регулярно брались пробы воды.