Пробы воды в тартуской школе показали противоречивые результаты, уточненные данные поступят в четверг

Cогласно пробам, взятым Департаментом здоровья неделю назад, вода в школе Варику в тартуском районе Ропка была загрязнена. Однако повторные пробы, взятые как в школе, так и в ее окрестностях, оказались чистыми, и ни один ученик до сих пор не заболел каким-либо желудочным заболеванием.