Законопроект МВД о камерах распознавания номеров просто узаконивает их прежнее использование

Законопроект предусматривает внесение новой статьи в Закон о полиции и погранохране, дающей полиции право использовать камеры распознавания регистрационных знаков автомобилей.

Полиция сможет использовать такие камеры для раскрытия и предотвращения преступлений и ведения производства по ним, выяснения повышенной или существенной угрозы, ее отражения или прекращения нарушения порядка, а также для поиска разыскиваемых лиц и предметов.

Камеры смогут фотографировать и сохранять снимки транспортных средств и прицепов, их регистрационных знаков, а также людей, находящихся в транспортных средствах или поблизости к ним, фиксируя время и место съемки.