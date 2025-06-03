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Законопроект МВД о камерах распознавания номеров просто узаконивает их прежнее использование

Камеры распознавания номерных знаков на границе Таллинна и волости Виймси.

Подготовленный министерством внутренних дел законопроект о камерах распознавания регистрационных знаков автомобилей не предусматривает каких-либо ограничений на использование камер по сравнению с прежней практикой, а лишь узаконивает эту практику. Законопроект представлен в правовую комиссию Рийгикогу, которая начнет его обсуждать 3 июня, пишет Rus.ERR

Законопроект предусматривает внесение новой статьи в Закон о полиции и погранохране, дающей полиции право использовать камеры распознавания регистрационных знаков автомобилей.

Полиция сможет использовать такие камеры для раскрытия и предотвращения преступлений и ведения производства по ним, выяснения повышенной или существенной угрозы, ее отражения или прекращения нарушения порядка, а также для поиска разыскиваемых лиц и предметов.

Камеры смогут фотографировать и сохранять снимки транспортных средств и прицепов, их регистрационных знаков, а также людей, находящихся в транспортных средствах или поблизости к ним, фиксируя время и место съемки.

Фотографии автомобилей, номеров и людей рядом с ними будут храниться 45 дней, а доступ к базе данных останется регулируемым, как и прежде. ​

Подробнее читайте на портале Rus.ERR. 

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