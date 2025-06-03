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Гражданка Эстонии арестована на российско-эстонской границе за пропаганду нацистской символики

Пограничный пункт Куничина Гора находится напротив пункта Койдула.

Печорский районный суд Псковской области назначил административный арест женщине, задержанной на границе с Эстонией по обвинению в пропаганде нацистской символики, сообщают российские СМИ. В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что задержанная является гражданкой Эстонии.

Российские СМИ пишут, что 31 мая Печорский районный суд Псковской области вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении иностранной гражданки по факту «пропаганды либо публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, демонстрирование которых запрещено федеральными законами».

Суд признал ее виновной в административном правонарушении и отправили под арест на пять суток.

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