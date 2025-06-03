Гражданка Эстонии арестована на российско-эстонской границе за пропаганду нацистской символики

Российские СМИ пишут, что 31 мая Печорский районный суд Псковской области вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении иностранной гражданки по факту «пропаганды либо публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, демонстрирование которых запрещено федеральными законами».