В Псковской области арестовали женщину за пропаганду нацистской символики на российско-эстонской границе

Печорский районный суд Псковской области назначил административный арест женщине, задержанной на границе с Эстонией по обвинению в пропаганде нацистской символики, сообщают российские СМИ. В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что им неизвестно, является ли задержанная гражданкой Эстонии.
Российские СМИ пишут, что 31 мая Печорский районный суд Псковской области вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении иностранной гражданки по факту «пропаганды либо публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, демонстрирование которых запрещено федеральными законами».