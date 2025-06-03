В Псковской области арестовали женщину за пропаганду нацистской символики на российско-эстонской границе

Печорский районный суд Псковской области назначил административный арест женщине, задержанной на границе с Эстонией по обвинению в пропаганде нацистской символики, сообщают российские СМИ. В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что им неизвестно, является ли задержанная гражданкой Эстонии.