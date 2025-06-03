Нарвский музей выиграл судебный спор по вопросу корректности использования средств ЕС

ЦУ «Нарвский музей» (SA Narva Muuseum) выиграло судебные разбирательства против Государственного центра вспомогательных услуг (RTK) по делу, связанному с финансированием реконструкции здания Конвента и северной стены Нарвской крепости. Спор касался корректности использования средств, выделенных музею из структурных фондов Европейского союза.
RTK усмотрел нарушение § 123 Закона о государственных закупках (RHS) при внесении изменений в договор - в той части, где музей допустил исполнение обязательства по обеспечению договора путем удержаний из счетов, вместо предоставления гарантийного письма.
Прежде чем внести эти изменения в договор, музей консультировался как с исполнительным органом, так и с Министерством финансов. Тем не менее, RTK счел данные изменения недопустимыми и, в решениях 2021 года по договору о реконструкции здания Конвента и 2022 года по договору реконструкции северных стен, признал неправомочными расходы на общую сумму около 900 000 евро.
В марте 2023 года Административный суд Таллинна отменил решение RTK о финансовой корректировке по договору, касающемуся ремонта здания Конвента. RTK обжаловал это решение в окружном суде, однако в марте 2025 года тот оставил апелляцию без удовлетворения. RTK посчитал также необоснованной жалобу музея и по договору, касающемуся реконструкции северной стены. Административный суд отменил и эту финансовую коррекцию, решение суда вступило в силу в мае 2025 года.
В суде интересы Нарвского музея представляла присяжный адвокат Кристина Ууэтоа-Теппер (адвокатское бюро Tepper & Partnerid), которая отметила, что судебные решения подтверждают законность изменений, внесенных в договор о госпоставке: «С нашими доводами согласились как административный, так и окружной суд. Это, безусловно, одно из тех знаковых решений, которые способны оказать влияние на аналогичные споры других учреждений публичного сектора. Мы благодарны за доверие клиенту, предоставившему нам возможность представлять его интересы в столь значимом деле».
Мария Сморжевских-Смирнова, член правления SA Narva Muuseum, подчеркивает, что речь идет не только о финансовой победе: «Для нас это прежде всего восстановление справедливости - по отношению к Нарвскому музею и его сотрудникам. Мы признательны за независимость судебной системы и рады, что наши аргументы были услышаны. Возвращенные средства позволят музею продолжать сохранение культурного наследия, развивать проекты и уверенно работать даже в экономически непростое время».
Нарвский музей уже получил от RTK полный возврат всех средств, удержанных RTK, включая около 45 000 евро в счет судебных расходов и процентов за необоснованно удержанные суммы.
С 2018 года Нарвский музей осуществил масштабные проекты реконструкции Нарвского замка при поддержке Программы приграничного сотрудничества Европейского союза и Министерства культуры Эстонии.
Проект ER3, софинансируемый ЕС и Эстонией, длился 52 месяца, а его общая стоимость составила около 5,93 млн евро.