Нарвский музей выиграл судебный спор по вопросу корректности использования средств ЕС

RTK усмотрел нарушение § 123 Закона о государственных закупках (RHS) при внесении изменений в договор - в той части, где музей допустил исполнение обязательства по обеспечению договора путем удержаний из счетов, вместо предоставления гарантийного письма.

Прежде чем внести эти изменения в договор, музей консультировался как с исполнительным органом, так и с Министерством финансов. Тем не менее, RTK счел данные изменения недопустимыми и, в решениях 2021 года по договору о реконструкции здания Конвента и 2022 года по договору реконструкции северных стен, признал неправомочными расходы на общую сумму около 900 000 евро.

В марте 2023 года Административный суд Таллинна отменил решение RTK о финансовой корректировке по договору, касающемуся ремонта здания Конвента. RTK обжаловал это решение в окружном суде, однако в марте 2025 года тот оставил апелляцию без удовлетворения. RTK посчитал также необоснованной жалобу музея и по договору, касающемуся реконструкции северной стены. Административный суд отменил и эту финансовую коррекцию, решение суда вступило в силу в мае 2025 года.