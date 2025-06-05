ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ Что нужно знать об изменении в реформе системы попечения?

Содержащийся в новом коалиционном соглашении пункт, касающийся клиентов домов попечения, вызвал много вопросов и даже опасений: неужели люди останутся без помощи? Мы попросили Министерство социальных дел подробно объяснить суть изменений и рассказать, для чего они вводятся.
В пункте 406 коалиционного соглашения Партии реформ и партии «Ээсти 200» говорится следующее: «Мы сократим административную нагрузку на местные самоуправления при реализации реформы системы попечения, отменив требование компенсировать собственный вклад человека до размера средней пенсии». Ожидается, что изменение будет внесено к четвертому кварталу этого года.
По словам министра социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ), коалиционное соглашение предусматривает полное продолжение реформы системы попечения, при этом ее цели остаются в силе.
«Суть предлагаемого изменения заключается в сокращении бюрократии - на протяжении многих лет органы местного самоуправления справедливо жаловались на эту бюрократическую особенность в законе, и на нее также обращал внимание Государственный контроль. Прежде чем произойдут изменения, необходимо составить законопроект с участием всех заинтересованных сторон, а затем он должен быть принят Рийгикогу - то есть никаких поспешных и необдуманных решений не принимается», - заявила она.
Она подчеркнула, что в рамках реформы участия людей в оплате услуг домов попечения уже значительно сократилось: если в 2022 году люди сами оплачивали в среднем 81% стоимости услуги, то к 2024 году эта доля снизилась до 51%.
«Также улучшилась доступность услуг и созданы предпосылки для повышения их качества: в 2024 году появилось 687 новых получателей услуг и 768 новых мест, число работников по уходу увеличилось на 11%, а рост их зарплат превысил средний по стране», - рассказала Йоллер.
Почему рассматривается это изменение и что оно означает?
В рамках реформы системы попечения в закон была добавлена дополнительная обязанность для местных самоуправлений: если доход человека ниже средней пенсии по старости, самоуправление должно покрывать часть его расходов на питание и жилье.
Как отметила министра социальных дел, это вызвало ненужную бюрократическую нагрузку: при любом изменении - например, изменении пенсии или стоимости услуги - местные самоуправления обязаны принимать новые решения, составлять новые договоры и расчеты.
«Сокращения этой бюрократии желают сами местные самоуправления и поставщики услуг. Также на это указал Госконтроль в аудите 2024 года, отметив необходимость снижения дублирующей и отнимающей много времени административной нагрузки», - сказала Йоллер.
Она подчеркнула, что это изменение не снижает уровень защиты малообеспеченных людей, поскольку Закон о социальном обеспечении уже обязывает местные самоуправления оценивать материальное положение человека и предусматривает, что размер платы за услугу не должен мешать ее получению.
«Таким образом, в рамках реформы была создана не только бюрократическая, но и содержательно дублирующая особенность, которую целесообразно устранить», - объяснила Йоллер.
Кого коснется изменение?
По данным Министерства социальных дел, по состоянию на январь этого года поддержку из-за низкого дохода получали 4582 человека из 11 413 получателей услуг домов попечения. Средний размер дополнительной поддержки составлял 111 евро в месяц. Самая маленькая компенсация составляла 0,12 евро, самая большая - 768,5 евро.
«Эти люди не останутся без помощи после внесения изменений. У самоуправлений по-прежнему останется обязанность поддерживать тех, чей доход не позволяет самостоятельно оплачивать услугу. Эта обязанность закреплена в Законе о социальном обеспечении», - заключила Йоллер.
Остались вопросы
Депутат Рийгикогу (Социал-демократическая партия) и член комиссии по социальным делам Хельмен Кютт 28 мая направила Кармен Йоллер письмо с вопросами относительно этих изменений, однако пока не получила ответа.
«Могу согласиться с комментарием бывшего министра социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ), который она дала в интервью ERR. Ее цитата: "Я понимаю, что с этим пунктом возникла путаница из-за формулировки". По сути, она признала что формулировка данного пункта коалиционного соглашения вызвала недоумение», - отметила Кютт.
Депутат Рийгикогу добавила, что если даже составители соглашения признают путаницу в формулировке, то она тем более с нетерпением ждет точных разъяснений от нынешнего министра.
«Если целью действительно было сокращение бюрократии в местных самоуправлениях, то было бы достаточно включить в соглашение пункт: "Сократим административную нагрузку на местные самоуправления при реализации реформы системы попечения", а затем уже через постановления или, при необходимости, изменения в законе, конкретизировать содержание этой цели», - продолжила Кютт.
Также ей осталось непонятно, как, по ее мнению, можно игнорировать обязательство по оценке потребности в социальной услуге - а услуга общего ухода безусловно является таковой - и предоставлении поддержки, установленное в главе 2 § 15 Закона о социальном обеспечении - «Обязанность оценки и решение о предоставлении помощи».
«Местные самоуправления и так, в случае изменения стоимости места в учреждении по уходу или повышения пенсии, пересматривают размер поддержки в индивидуальном порядке», - сказала Кютт.