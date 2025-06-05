ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ Что нужно знать об изменении в системе попечения?

В пункте 406 коалиционного соглашения Партии реформ и партии «Ээсти 200» говорится следующее: «Мы сократим административную нагрузку на местные самоуправления при реализации реформы системы попечения, отменив требование компенсировать собственный вклад человека до размера средней пенсии». Ожидается, что изменение будет внесено к четвертому кварталу этого года.

По словам министра социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ), коалиционное соглашение предусматривает полное продолжение реформы системы попечения, при этом ее цели остаются в силе.

«Суть предлагаемого изменения заключается в сокращении бюрократии - на протяжении многих лет органы местного самоуправления справедливо жаловались на эту бюрократическую особенность в законе, и на нее также обращал внимание Государственный контроль. Прежде чем произойдут изменения, необходимо составить законопроект с участием всех заинтересованных сторон, а затем он должен быть принят Рийгикогу - то есть никаких поспешных и необдуманных решений не принимается», - заявила она.

Она подчеркнула, что в рамках реформы участия людей в оплате услуг домов попечения уже значительно сократилось: если в 2022 году люди сами оплачивали в среднем 81% стоимости услуги, то к 2024 году эта доля снизилась до 51%.

«Также улучшилась доступность услуг и созданы предпосылки для повышения их качества: в 2024 году появилось 687 новых получателей услуг и 768 новых мест, число работников по уходу увеличилось на 11%, а рост их зарплат превысил средний по стране», - рассказала Йоллер.