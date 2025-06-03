Дело Мадлен Макканн: в Португалии по запросу немецкой полиции возобновили поиски пропавшей в 2007 году британской девочки

Это первые поиски за два года. Предыдущие, в 2023 году, проходили на дамбе водохранилища в 40 минутах езды от места, где девочку видели в последний раз, поскольку у Брюкнера были фото и видео, сделанные на этом месте. Как пишут португальские медиа, сейчас полиция сфокусируется на участке между отелем, где отдыхала семья, и домом, где останавливался Брюкнер.

Как исчезла Мадлен и почему ее родители были под подозрением

3 мая 2007 года британские супруги Кейт и Джерри Макканн, отдыхавшие в отеле Ocean Club, уложили своих троих детей спать и в компании пятерых знакомых отправились перекусить в тапас-бар примерно в 100 метрах от их бунгало.

Когда около десяти вечера Кейт зашла проведать детей, она обнаружила, что старшей, трехлетней Мадлен, нигде нет. Приехавшая полиция обыскала отель и допросила всех, кто был в нем, но безрезультатно. На следующей день в поиске девочки участвовали сотни добровольцев, а на границе был усилен контроль.

Мадлен Макканн, светловолосая девочка в красно-розовой одежде. Фото: PA Media