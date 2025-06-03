Дело Мадлен Макканн: в Португалии по запросу немецкой полиции возобновили поиски пропавшей в 2007 году британской девочки

Во вторник португальская полиция возобновила расследование и проводит поиски неподалеку от места, где в 2007 году пропала трехлетняя Мадлен Макканн из Великобритании. В похищении и убийстве девочки подозревается гражданин Германии Кристиан Брюкнер.
Обстоятельства случившегося были такими: родители уложили ее и других детей спать и отошли поужинать - а вернувшись, мать обнаружила, что девочки нет.
История стала одним из самых громких нераскрытых дел об исчезновении людей, особенно после того, как португальская полиция обвинила родителей Мадлен в том, что они сами убили дочь и спрятали тело. Впоследствии полиции пришлось за это извиниться, а в 2020 году в деле появился подозреваемый.
Новые поиски проводятся по запросу немецких властей, которые подозревают, что похищение и убийство девочки совершил 48-летний гражданин страны Кристиан Брюкнер, который сейчас отбывает наказание за изнасилование 72-летней американки - это преступление он совершил в 2005 году в том же курортном населенном пункте Прая-де Луш в муниципалитете Лагос, где в 2007 году исчезла Мадлен.
На момент исчезновения девочки Брюкнер находился в Португалии и жил неподалеку от апартаментов семьи Макканн. Мобильный телефон, зарегистрированный на его имя, был зафиксирован вблизи места проживания семьи в ночь исчезновения маленькой Мадлен. Кроме того, на следующий день после исчезновения Брюкнер переписал свой «Ягуар» на другого человека.
«Все улики, изъятые полицией, с предварительного разрешения национальной прокуратуры, будут переданы агентам федеральной уголовной полиции Германии», - сообщил AFP источник в полиции.
Корреспонденты Би-би-си, находящиеся на месте поисков, насчитали четыре машины с немецкими полицейскими, которые занимаются расследованием совместно с португальскими коллегами. Дороги, ведущие к зоне поиска возле Прая-да-Луш, перекрыты. Ожидается, что поиски будут продолжаться до пятницы.
Это первые поиски за два года. Предыдущие, в 2023 году, проходили на дамбе водохранилища в 40 минутах езды от места, где девочку видели в последний раз, поскольку у Брюкнера были фото и видео, сделанные на этом месте. Как пишут португальские медиа, сейчас полиция сфокусируется на участке между отелем, где отдыхала семья, и домом, где останавливался Брюкнер.
Как исчезла Мадлен и почему ее родители были под подозрением
3 мая 2007 года британские супруги Кейт и Джерри Макканн, отдыхавшие в отеле Ocean Club, уложили своих троих детей спать и в компании пятерых знакомых отправились перекусить в тапас-бар примерно в 100 метрах от их бунгало.
Когда около десяти вечера Кейт зашла проведать детей, она обнаружила, что старшей, трехлетней Мадлен, нигде нет. Приехавшая полиция обыскала отель и допросила всех, кто был в нем, но безрезультатно. На следующей день в поиске девочки участвовали сотни добровольцев, а на границе был усилен контроль.
В середине августа, на сотый день после исчезновения Мадлен, португальская полиция заявила, что девочка, вероятно, погибла, а 7 сентября сообщила, что чета Макканн подозревается в убийстве дочери. По версии полицейских, родители перед походом в ресторан дали ребенку слишком большую дозу снотворного, а потом вывезли тело в багажнике арендованного ими на время отпуска автомобиля, в котором якобы обнаружились следы ДНК Мадлен.
Супруги заявили, что ни они, ни их дети не принимали никаких лекарств, а ДНК-анализ в португальской лаборатории провели со слишком малым количеством генетического материала. Кейт, мать Мадлен, заявила, что полицейские предложили ей признать вину в сокрытии гибели дочери, чтобы сократить срок пребывания в тюрьме.
Впоследствии Макканны неоднократно судились с таблоидами и бывшим руководителем португальской следственной группы Гонсало Амаралом. Амарал, впоследствие отстраненный от расследования, написал книгу, в которой обвинял родителей Мадлен в причастности к ее исчезновению. Он объяснил это попыткой защитить свою профессиональную репутацию.
Поданный супругами Макканн иск о клевете против бывшего детектива в связи с утверждениями в его книге был отклонен Верховным судом Португалии. Кейт и Джерри подали апелляцию в Европейский суд по правам человека, но проиграли ее в сентябре 2022 года.
В июле 2008 года португальская полиция закрыла расследование и объявила о снятии всех подозрений с четы Макканн, но неформально они оставались под подозрением еще долгие годы. Кроме того, пара подверглась многочисленным нападкам в интернете, где супругов обвинили в убийстве дочери и сокрытии этого.
В 2023 году португальская полиция заявила, что их первоначальное расследование исчезновения Мадлен не было проведено должным образом. Высокопоставленные представители португальской полиции приехали из Лиссабона в Лондон для встречи с отцом пропавшей девочки Джерри Макканн, чтобы принести свои извинения за то, как детективы расследовали это дело.
Новый подозреваемый
Спустя 13 лет после того, как родители последний раз видели Мадлен, в деле появился подозреваемый.
В 2020 году федеральное управление уголовной полиции ФРГ сообщило, что подозревает в причастности к делу гражданина Германии, уже неоднократно осужденного за половые преступления в отношении детей. Впоследствии стало известно имя: Кристиан Брюкнер.
Подозреваемый любил проводить время в Португалии, в регионе Алгарве, где, по данным немецкой полиции, подрабатывал официантом, совершал кражи в отелях и приторговывал наркотиками. Он жил и путешествовал в автодоме, при этом у него была еще одна машина, «Ягуар». В 2022 году выяснилось, что он подрабатывал в том числе в отеле Ocean Club.
В день происшествия, 3 мая 2007 года, он, путешествуя по Алгарве в своем фургоне, остановился и поселился в небольшом доме недалеко от отеля Ocean Club. Известно, что в 19:32 3 мая 2007 года он получил звонок на свой мобильный телефон от неустановленного абонента и разговаривал ровно полчаса. Мадлен исчезла из бунгало между 21:10 и 22:00.
Возглавляющий расследование с британской стороны старший инспектор полиции Лондона Марк Крэнвелл попросил всех, кто был в то время в отеле и его окрестностях, поделиться информацией о коротко стриженом светловолосом худощавом мужчине 30 лет, ростом 183 см.
Представитель немецкой уголовной полиции Кристиан Хоппе предположил, что подозреваемый мог забраться в бунгало Макканнов с целью кражи, а решение похитить Мадлен пришло к нему спонтанно.
Бывший сосед рассказывал телеканалу Sky News в 2020 году, что Брюкнер был «всегда немного раздраженным, гонял на машине туда-сюда по переулку, а потом однажды, примерно в 2006 году, просто исчез без единого слова».
Он вернулся в Германию в 2007 году - в тот же год, когда исчезла Мадлен - и поселился в Ганновере, хотя продолжал время от времени бывать в Португалии. Одну из своих машин, «Ягуар», он переписал на другого человека на следующий день после исчезновения девочки.
Сейчас Брюкнер отбывает семилетний тюремный срок в Германии за изнасилование 72-летней американки в Прая-да-Луш в 2005 году. Его срок должен закончиться в сентябре.
В октябре 2024 года он был оправдан в Германии на суде по обвинениям в двух сексуальных нападениях и трех изнасилованиях, совершенных в Португалии в период с 2000 по 2017 год.
Официальные обвинения в связи с делом Мадлен Макканн ему пока не предъявлены. При этом немецкие и португальские власти называют его главным подозреваемым по делу.
«Перевернуть каждый камень»
Кейт и Джерри с самого начала стремились к публичности, в том числе получили аудиенцию у папы римского Бенедикта XVI, который благословил их на поиск дочери. Дело постоянно обсуждали в СМИ всевозможные эксперты: от детективов и психологов до экстрасенсов.
В день 18-й годовщины исчезновения дочери - 3 мая этого года - Макканны заявили, что по-прежнему полны решимости выяснить, что произошло.
«Годы пролетают все быстрее, и хотя у нас нет значимых новостей, наша решимость "перевернуть каждый камень" остается непоколебимой, - написали они на сайте findmadeleine.com. - Мы сделаем все возможное, чтобы добиться этого».