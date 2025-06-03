Таллинн преобразит главную улицу: удобство, зелень и участие горожан

Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере отметил, что при обновлении главной улицы будут учтены интересы всех участников движения: «Улучшится доступ к местным предприятиям, общественный транспорт станет качественнее, а водители смогут передвигаться и парковаться без лишних сложностей».

Он также напомнил, что в 2018 году было проведено исследование компанией Ramboll Finland, согласно которому даже при увеличении интенсивности движения на 30% общественный транспорт сможет функционировать без перегрузок. «Его можно эффективно организовать, одновременно поддерживая и другие виды передвижения», - подчеркнул Пере.

На главной улице будет создано городское пространство, где пешеходы и велосипедисты смогут передвигаться безопасно, а общественный транспорт станет более удобным. При этом будут учтены интересы водителей и местных предпринимателей. В результате появится современная, многофункциональная городская среда, которая будет поощрять устойчивые и активные способы передвижения, поддержит развитие кафе, магазинов и других бизнесов, а также сделает центр Таллинна более доступным, уютным и привлекательным для людей.

С 6 по 19 мая жители могли отправлять предложения по проекту главной улицы. На общественном обсуждении 11 июня департамент окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна представит собранные отзывы и расскажет о дальнейших шагах. Участники смогут также высказать свои идеи на месте.