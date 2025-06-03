Таллинн преобразит главную улицу: удобство, зелень и участие горожан

Таллинн планирует преобразовать участок Нарвского и Пярнуского шоссе - от перекрестка улиц Йыэ и Пронкси до площади Вабадузе - в современную, зеленую и удобную для горожан главную улицу. Жителей приглашают высказать свое мнение на общественном обсуждении, которое состоится 11 июня в 17:30 в отеле Nordic Hotel Forum. На встрече также представят обзор уже полученных отзывов.
Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере отметил, что при обновлении главной улицы будут учтены интересы всех участников движения: «Улучшится доступ к местным предприятиям, общественный транспорт станет качественнее, а водители смогут передвигаться и парковаться без лишних сложностей».
Он также напомнил, что в 2018 году было проведено исследование компанией Ramboll Finland, согласно которому даже при увеличении интенсивности движения на 30% общественный транспорт сможет функционировать без перегрузок. «Его можно эффективно организовать, одновременно поддерживая и другие виды передвижения», - подчеркнул Пере.
На главной улице будет создано городское пространство, где пешеходы и велосипедисты смогут передвигаться безопасно, а общественный транспорт станет более удобным. При этом будут учтены интересы водителей и местных предпринимателей. В результате появится современная, многофункциональная городская среда, которая будет поощрять устойчивые и активные способы передвижения, поддержит развитие кафе, магазинов и других бизнесов, а также сделает центр Таллинна более доступным, уютным и привлекательным для людей.
С 6 по 19 мая жители могли отправлять предложения по проекту главной улицы. На общественном обсуждении 11 июня департамент окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна представит собранные отзывы и расскажет о дальнейших шагах. Участники смогут также высказать свои идеи на месте.
Среди главных пожеланий - сохранить зеленую зону, добавить деревья и кустарники, обеспечить соблюдение скоростного лимита (30 км/ч), а также запретить парковку на тротуарах, велодорожках и в зеленых зонах.
Руководитель отдела планирования городской среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Аксель Йоханнес Парт подчеркнул, что горожане активно участвуют в обсуждении будущего главной улицы: «Радует, что жители так вовлечены в создание современной улицы, которая откроет новые возможности для всех. Мы получили много конструктивных предложений - от идей по организации велодорожек до улучшения доступа к расположенным вдоль улицы предприятиям. Благодарим за обратную связь и обязательно обсудим её на предстоящей встрече».
На следующем этапе город разработает подробный строительный план, где будут конкретизированы все технические и пространственные элементы - от дорожного покрытия и тротуаров до инженерных коммуникаций, озеленения и уличного освещения. Начало строительных работ запланировано на 2028 год.
Проект главной улицы основан на идее-победителе конкурса - работе под названием «Весна в городе». Её авторами выступили архитекторы оомас Паавер (Linnalahendused OÜ), Индрек Куставус (Extech Design OÜ), а также Индрек Пейл, Сийри Валлнер, Кристель Нийсукe, Валдис Линд и Рийн-Кярт Ранне (Kavakava OÜ).