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В Тапа может появиться крупнейший в Эстонии центр по переработке отходов

Перевод: Каролина Вертяева
Так выглядит на эскизе будущий центр по переработке бытовых отходов в Тапа (TAPS).

В Эстонии обсуждается проект строительства крупного центра по переработке бытовых отходов в Тапа. Предполагается, что в будущем он сможет обрабатывать до четверти всех бытовых отходов страны, примерно 100 000 тонн в год. Центр планируют разместить в западной части Тапа, на участке по адресу Раба 4, где ранее располагались танкодром и автокроссовая трасса.

Инициатором проекта выступает НПО Eesti Jäätmehoolduskeskus, объединяющее 28 самоуправлений со всей страны. Совокупно в этих регионах ежегодно образуется около 100 000 тонн бытовых отходов, при общем объеме по стране от 350 000 до 500 000 тонн.

Тапа не входит в состав организации, однако участок Раба 4 площадью 28,8 гектара предложил для строительства специалист по развитию волости Тапа Марко Тейва. Он отметил, что территория подходит по размеру, имеет подъезд к общественной дороге и в прошлом уже использовалась как карьер и место военных учений, а значит, готова к подобной нагрузке. Также рассматривались и другие варианты, включая Карья 6, индустриальный парк Тамсалу и старые здания в Моэ, но договоренности по ним достигнуты не были.

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