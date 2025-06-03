В Тапа может появиться крупнейший в Эстонии центр по переработке отходов

Инициатором проекта выступает НПО Eesti Jäätmehoolduskeskus, объединяющее 28 самоуправлений со всей страны. Совокупно в этих регионах ежегодно образуется около 100 000 тонн бытовых отходов, при общем объеме по стране от 350 000 до 500 000 тонн.

Тапа не входит в состав организации, однако участок Раба 4 площадью 28,8 гектара предложил для строительства специалист по развитию волости Тапа Марко Тейва. Он отметил, что территория подходит по размеру, имеет подъезд к общественной дороге и в прошлом уже использовалась как карьер и место военных учений, а значит, готова к подобной нагрузке. Также рассматривались и другие варианты, включая Карья 6, индустриальный парк Тамсалу и старые здания в Моэ, но договоренности по ним достигнуты не были.