В Тапа может появиться крупнейший в Эстонии центр по переработке отходов

В Эстонии обсуждается проект строительства крупного центра по переработке бытовых отходов в Тапа. Предполагается, что в будущем он сможет обрабатывать до четверти всех бытовых отходов страны, примерно 100 000 тонн в год. Центр планируют разместить в западной части Тапа, на участке по адресу Раба 4, где ранее располагались танкодром и автокроссовая трасса.
Инициатором проекта выступает НПО Eesti Jäätmehoolduskeskus, объединяющее 28 самоуправлений со всей страны. Совокупно в этих регионах ежегодно образуется около 100 000 тонн бытовых отходов, при общем объеме по стране от 350 000 до 500 000 тонн.