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Что за чудеса? Белые и подберезовики уже вылезают в Эстонии из мха!

Перевод: Павел Соболев
В Сетомаа уже в конце мая были замечены белые грибы и подберезовики.

Группы грибников в сети кипят - в лес, в лес, уже можно! Хелен Алумяэ, руководитель проекта в Сетоском институте, была очень удивлена, когда нашла два прекрасных гриба во время прогулки недалеко от Обинитса в последний день мая. «Сначала я подумала, что вижу привидения, - сказала Алумяэ. - При более внимательном рассмотрении сомнений не осталось: это были боровики».

Точнее, во время этой прогулки ей удалось собрать три гриба: два подберезовика и один белый. Они сразу же отправились на сковородку у нее дома. «Я скорее среднестатистический грибник, - сказала Алумяэ. - Здесь, в Сетомаа, мы привыкли находить лисички на Иванов день, но я никогда не видела боровики так рано».

Лайди Залекешина, известный активист и страстный собиратель грибов в районе Муствеэ, призналась, что эти новости заставили и ее пошевелиться. «Мы как раз обсуждали сейчас за столом на работе, что нам стоит пойти в лес на разведку», - сказала она.

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