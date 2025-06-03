Что за чудеса? Белые и подберезовики уже вылезают в Эстонии из мха!

Группы грибников в сети кипят - в лес, в лес, уже можно! Хелен Алумяэ, руководитель проекта в Сетоском институте, была очень удивлена, когда нашла два прекрасных гриба во время прогулки недалеко от Обинитса в последний день мая. «Сначала я подумала, что вижу привидения, - сказала Алумяэ. - При более внимательном рассмотрении сомнений не осталось: это были боровики».