Умер бывший командующий ВМФ Эстонии

Капитан военно-морских сил Яан Капп родился 27 апреля 1956 года в Кохтла-Ярве. Его отец был машинистом локомотива, а мать - бухгалтером. Вскоре семья переехала в Пярнумаа, где Капп окончил Пярнйыэскую школу.

Затем он поступил в Таллиннское мореходное училище, по окончании которого работал штурманом на различных судах.

Он начал работать на защиту Эстонской Республики еще до ее возрождения, когда в октябре 1990 года стал инспектором пограничного пункта Икла, расположенного на тогда установленной экономической границе Эстонии. В 1991 году он был назначен начальником пограничного пункта Икла.

Яан Капп работал в Икла и 14 июня 1991 года, когда пограничный пункт был атакован рижским отрядом ОМОН, входившим в состав спецвойск Советского Союза. В результате нападения три пограничника получили ранения, а два тепляка были сожжены. У пограничников против нападавших были лишь резиновые дубинки, однако двое полицейских, охранявших пограничников, быстро обезоружили нападавших.

В 1995 году генеральный директор Департамента погранохраны назначил Яана Каппа начальником морского отделения. Он прошел курсы штаба Военно-морских сил в Соединенных Штатах Америки. В мае 1998 года командующий Сил обороны назначил Каппа командующим Военно-морскими силами Эстонии.