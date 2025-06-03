На улице эстонского города заметили мужчину с пистолетом, полиция отреагировала усиленным составом

В понедельник вечером, в 22:30, полиция получила сообщение о том, что в городе Тамсалу в Тапаской волости Ляэне-Вирумаа были слышны выстрелы и был замечен человек с оружием. Как обычные полицейские патрули, так и подразделения быстрого реагирования выехали на место, и с помощью очевидцев было установлено местонахождение человека, который мог размахивать оружием на улице.