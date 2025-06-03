Автопродажи в Эстонии рухнули, но эта марка оказалась устойчивей остальных

«В мае было зарегистрировано 1614 транспортных средств категорий M1 и N1. Это на 28,1 % меньше, чем в мае прошлого года, но темпы спада замедляются. В начале года снижение достигало 66,5 %», - отметил он.

С начала 2025 года было зарегистрировано 5551 новый легковой автомобиль. Это на 4555 меньше, чем за тот же период 2024 года, когда было продано 10 106 машин.

Несмотря на сложности рынка, Toyota продолжает удерживать лидерство по продажам в Эстонии.

«В этом году зарегистрировано 1440 новых автомобилей Toyota. В прошлом году за тот же период - 2035, что означает снижение на 29,2 %. Тем не менее, результат Toyota значительно лучше среднего по рынку, который показывает падение на 45,1 %», - добавил Розенфельд.

Помимо общего объема продаж, Toyota занимает и солидную долю рынка. В мае было зарегистрировано 408 новых машин этой марки, что составляет почти четверть от общего числа (25,3 %). Годом ранее в мае было продано 390 автомобилей Toyota, таким образом, в этом году рост составил 4,6 %.