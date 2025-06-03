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Город отказался идти навстречу: штрафы за парковку ошеломили участников Праздника песни и танца

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За неделю до Праздника песни и танца, который пройдет в Вильянди, состоялась репетиция этого мероприятия. Однако для многих участников она закончилась неприятным сюрпризом: на лобовом стекле их машин оказались штрафы за парковку на газоне. Организатор мероприятия обратился к городским властям с просьбой аннулировать штрафы, однако руководство города отказалось идти навстречу.

Культурный советник Союза самоуправлений Вильяндимаа и организатор предстоящего большого праздника Реэлика Поросон не стала отрицать, что в день репетиции многие танцоры действительно оставили свои автомобили в неположенном месте. По ее словам, такая ситуация сложилась из-за стечения нескольких обстоятельств.

Во-первых, именно таким образом - на зеленой зоне - парковали машины и на предыдущих уездных праздниках песни и танца или, по крайней мере, во время репетиций. «Привычка - великая сила», - отметила она.

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