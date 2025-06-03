Дети и гендерный баланс: президент Эстонии провозгласил два закона

В результате внесения изменений в Закон о социальных пособиях для людей с особыми потребностями и связанные с ним законы повышается максимальный возраст детей с особыми потребностями с 16 до 18 лет.

Это означает, что степень недостатка здоровья можно будет определять у детей до достижения ими 18 лет, а оценка трудоспособности начнется с 18-летнего возраста.

В результате внесения изменений в Закон о рынке ценных бумаг и связанные с ним законы принимается Директива Европейского Союза 2022/2381, которая касается улучшения гендерного баланса среди членов руководства компаний, котирующихся на бирже, и связанных с этим мер.